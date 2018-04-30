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Рынок акций Саудовской Аравии закрылся падением, Tadawul All Share снизился на 0,20%
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Рынок акций Саудовской Аравии закрылся падением, Tadawul All Share снизился на 0,20% 

Investing.com Россия 23 минуты назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Саудовской Аравии завершил торги понедельника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов нефтепродуктов, транспорта и цементной промышленности.
На момент закрытия на фондовой бирже Саудовской Аравии Tadawul All Share подешевел на 0,20%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Tadawul All Share по итогам сегодняшних торгов были акции Nat gypsum co (SE:2090), которые подорожали на 0,52 п. (3,73%), закрывшись на отметке в 14,46. Котировки Sa res&mktin (SE:4210) выросли на 3,88 п. (3,42%), завершив торги на уровне 117,20. Бумаги Saudi ind inv (SE:2250) выросли в цене на 0,79 п. (3,15%), закрывшись на отметке 25,85.
Лидерами падения стали акции Petro rabigh (SE:2380), цена которых упала на 1,62 п. (5,56%), завершив сессию на отметке 27,50. Акции Sipchem (SE:2310) поднялись на 0,94 п. (4,31%), закрывшись на уровне 20,88, а Public transport (SE:4040) снизились в цене на 0,62 п. (3,66%) и завершили торги на отметке 16,34.
На фондовой бирже Саудовской Аравии количество подешевевших бумаг (116) превысило количество закрывшихся в плюсе (71).
Котировки акций Nat gypsum co (SE:2090) выросли до 52-недельного максимума, повысившись на 3,73%, 0,52 п., и завершили торги на отметке 14,46.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне потерял 1,12%, или 0,76, достигнув отметки $67,34 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июле снизились на 0,85%, или 0,63, до $73,16 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подешевели на 0,73%, или 9,70, до отметки $1.313,70 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/SAR снизилась на 0,39% до 4,5317, а котировки USD/SAR повысились на 0,00%, достигнув отметки 3,7504.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,36% до 91,64.
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