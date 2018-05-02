В Британии приняли «поправку Магнитского»

Британские парламентарии во вторник одобрили поправки к внесенному правительством законопроекту "О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег", одна из которых обязуют британские заморские территории раскрывать имена владельцев офшорных счетов, а другая — по прозвищу "поправка Магнитского" — позволяет властям страны вводить санкции в отношении нарушителей прав человека по всему миру.

Великобритании Авторами данного законопроекта значатся глава МИД Борис Джонсон и министр по правам человека лорд Ахмад Уимблдонский. Рассмотрение законопроекта начиналось в палате лордов, в настоящее время члены палаты общин завершают его рассмотрение, после чего палате лордов останется изучить внесенные поправки.

Из тени в свет

Согласно поправке об офшорах, Каймановы острова и Британские Виргинские острова к концу 2020 года должны будут публиковать информацию о до тех пор засекреченных офшорных регистрациях компаний, что должно позволить властям страны лучше бороться с уходом от налогов. При этом действие данной поправки не распространится на британские коронные владения.

Изначально на этих мерах настаивал бывший британский премьер Дэвид Кэмерон , однако заморские территории, которые могут лишиться существенных доходов, выступали против этого. Правительство не могло напрямую обязать заморские территории публиковать информацию об офшорах, поскольку было вынуждено уважать автономию территорий.

"Мы прислушались к настроениям в палате общин и без сомнений принимаем точку зрения большинства депутатов, что заморские территории должны публиковать реестры", — отметил замминистра иностранных дел Алан Дункан, выступая в парламенте.

Между тем представитель неправительственной организации по борьбе с коррупцией Global Witness заявила, что приток "российских денег" за последние 10 лет в британских заморских территориях был в семь раз выше, чем в самой Великобритании.

"Поправка Магнитского"

Второй важной поправкой, одобренной во вторник, была так называемая "поправка Магнитского".

"Она предусматривает санкции против тех, кто серьезно нарушает права человека. Этим вопросом интересовались члены обеих палат парламента. Я понимаю, почему парламентарии и другие люди хотели включения в законопроект положений о нарушении прав человека и упоминания в связи с этим дела Сергея Магнитского", — сказал Дункан.

Он также заверил, что правительство обязуется обнародовать имена всех, кого затронут санкции по "поправке Магнитского".

Сотрудник крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский, которого российские правоохранительные органы обвиняли в налоговых махинациях, скончался в СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года, пробыв в заключении почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России , так и за рубежом.

Акт Магнитского был принят в 2012 году в США . Закон устанавливает персональные санкции по отношению к лицам, отвечающим за соблюдение прав человека в РФ. Ранее аналогичный закон, вводящий санкции против иностранных чиновников, вступил в силу и в Канаде

Другие "законопроекты Магнитского"

Между тем в парламенте рассматриваются еще два законопроекта, близкие данному законопроекту по своей тематике.

Законопроект под названием "Санкции (Нарушение прав человека и коррупция)" и по прозвищу "законопроект Магнитского" был внесен в декабре 2017 года депутатом-лейбористом Ианом Остином и касается иностранцев, не имеющих британских и европейских паспортов. Законопроект, прошедший второе чтение в палате общин, предусматривает запреты на выдачу виз и замораживание активов лиц, причастных к нарушению прав человека.

Еще один законопроект — "О контроле за миграцией (Грубые нарушения прав человека)" — внесла летом прошлого года баронесса Хелена Кеннеди. Этот законопроект, прошедший второе чтение в палате лордов, позволяет отказывать во въезде или отменять уже полученное право на въезд или пребывание в стране не являющимся жителями европейской экономической зоны иностранцам, которые, по информации британских властей, участвовали в нарушениях прав человека. Представляя законопроект, баронесса заявила, что он "был вдохновлен" ситуацией вокруг международного финансиста и инвестора Уильяма Браудера , а также "делом Магнитского".