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Россияне оказались против оказания помощи компаниям
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Более 40% россиян против оказания поддержки компаниям, попавшим под санкции 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россияне чаще высказываются против оказания помощи со стороны государства крупным российским компаниям, попавшим под санкции США: более 40% не видят необходимости в такой поддержке, а треть граждан полагают, что государство все же должно ее оказать, показал опрос Фонда "Общественное мнение".
По данным ФОМ, 43% придерживаются мнения, что государство не должно оказывать помощь крупным компаниям, которые в результате новых санкций терпят убытки.
Напротив, 35% респондентов считают, что такая поддержка со стороны государства должна быть, отмечено в материалах ФОМ, которые имеются в распоряжении РИА Новости. Еще 22% затруднились ответить на этот вопрос.
Противники господдержки чаще всего указывают на то, что речь идет о сильных, крупных и богатых компаниях — этим свою позицию мотивируют 13% респондентов. Еще 11% считают, что эти компании должны справляться сами и это у них получится.
По 5% опрошенных, выступая против государственной помощи, отмечают, что это частные компании, а также, что помощь государства требуется, прежде всего, народу.
Сторонники оказания помощи бизнесу, попавшему под санкции, чаще всего объясняют необходимость тем, что эти компании формируют бюджет и благодаря им развивается экономика страны — об этом упомянули 9% участников опроса. Еще 6% россиян говорят о том, что помощь государства нужна для сохранения этих компаний и их устойчивости.
ФОМ провел опрос 21-22 апреля среди 1,5 тысяч респондентов в 104 населенных пунктах 53 регионов России.
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