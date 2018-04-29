Ставки по ипотеке: о преимуществах и рисках «дешевого» займа на жилье рассказал эксперт

"Основная причина, по которой снижается процент по ипотечному кредитованию в РФ — снижение Центробанком ключевой ставки. Хотя на последнем заседании регулятор на очередное понижение не решился, рынок отыгрывает последствия еще мартовского решения. Кроме того, сказываются снижение покупательской способности населения страны и высокий спрос на рынке недвижимости — застройщики пытаются объединить эти факторы.

Для этого они договариваются с банками для получения наиболее комфортных условий по ипотечной ставке — девелоперам нужно продавать квартиры, несмотря на не всегда позитивные экономические реалии. такие тенденции помогают выживать рынку недвижимости, так как на собственные имеющиеся в наличии деньги слишком мало россиян могут себе позволить приобрести жилье или коммерческие площади", — отмечает специалист.

Центробанк России сообщил, что средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам в рублях в марте достигла очередного минимума и составила 9,64%. Предыдущий рекорд был установлен в феврале — 9,75%. Регулятор отмечает, что тренд на снижение сохранятся — еще в январе ставка по кредитам на жилье составляла 9,85%, в августе прошлого года — 10,59%. Также ЦБ отмечает рост объема выданных кредитов на жилье. Всего в марте их предоставлено 118,7 тысячи на 234,7 миллиарда рублей. Месяцем ранее — 102,6 тысячи кредитов на 198,9 миллиарда.

"Есть и минус в снижающейся ипотечной ставке — она подогревает человеческую жадность. Люди берут кредит, соблазняясь низкими процентами по кредиту, полностью не рассчитав свои силы и не учитывая возможных последствий. В итоге им приходится за это расплачиваться очень серьезно — ситуаций, когда должники не могут обеспечить ипотеку, на фоне снижения ставок становится больше.

Безусловно, тренд на снижение «разогреет» рынок, однако вопрос в том, насколько он будет устойчив. Прогнозы на будущую шестипроцентную ипотеку давать можно, но перспектива ее может уложиться и в 20 лет. Конкретно сложно предугадать, что будет даже в среднесрочный период. Центробанк занял более осторожную позицию в связи с санкционными действиями США последних месяцев. На мой взгляд, на серьезное снижение ключевой ставки рассчитывать еще как минимум год не приходится — максимум она упадет на полпроцента-процент. Отсюда можно делать выводы и по перспективам снижения ставок на ипотечном рынке", — считает эксперт.

Не дожидаясь пузыря

На фоне снижения ставок совокупная сумма задолженности по индивидуальным жилищным кредитам, по данным ЦБ, увеличилась за март на 2,1% и достигла 5,4 триллиона рублей по состоянию на 1 апреля. За год она увеличилась на 19,2% против 11% годом ранее. Доля задолженности по ипотечным кредитам, номинированным в иностранной валюте, в общем объеме долгов по ИЖК снизилась до 0,7%.

При этом в конце 2017 года ЦБ заявил об угрозе формирования пузыря на ипотечном рынке. Агентство по ипотечному жилищному кредитованию предсказывало, что к 2020 году сумма выданных россиянам ипотечных кредитов увеличится до 10 триллионов рублей. Уже в 2018 году желающие сменить жилье возьмут примерно в полтора раза больше кредитов как в количественном, так и в денежном выражении. Речь идет об 1,6 миллиона ссуд на 2,8 триллиона рублей. Если пузырь лопнет, страну накроет кризис, аналогичный американскому 2008 года. Чтобы не допустить удара по экономике, планируется ужесточить правила выдачи ипотеки.

"Перспективы появления пузыря на российском рынке пока не стоит слишком остро — уровень просрочки по кредитам зафиксировался на одном уровне и не меняется ни в лучшую, ни в худшую сторону. Это примерно 1,3%, что не считается катастрофичным для рынка. Но регулятор совершенно прав в том, что продумывает негативные сценарии появления пузыря.

Понижающиеся ставки привлекают народ к получению кредитов без тщательного анализа всех последствий. А это и есть первый шаг к тому, что рано или поздно пузырь надуется — накопится слишком много ипотечников, которые не смогут обслуживать кредиты. В определенный момент пузырь может лопнуть, обернувшись крайне неприятными последствиями для экономики. И, возможно, стоит уже сейчас задуматься об ужесточении правил выдачи ипотечных кредитов.

В первую очередь, это требования к первоначальному взносу — чем он выше, тем больше стимулов у взявшего кредит человека бороться за свои вложения до конца и расплатиться по обязательствам", — заключает Антон Шабанов.