Эксперт прокомментировал ситуацию с ипотекой в России

«Основная причина, по которой снижается процент по ипотечному кредитованию в России — снижение Центробанком ключевой ставки. Хотя на последнем заседании регулятор на очередное понижение не решился, рынок отыгрывает последствия ещё мартовского решения», — сказал Шабанов.

По его словам, также сказываются снижение покупательской способности россиян и высокий спрос на рынке недвижимости.

Как отметил эксперт, из-за снижающейся ипотечной ставки люди могут взять кредит, полностью не рассчитав свои силы и не учитывая возможных последствий.

«Перспективы появления пузыря на российском рынке пока не стоит слишком остро — уровень просрочки по кредитам зафиксировался на одном уровне и не меняется ни в лучшую, ни в худшую сторону. Это примерно 1,3%, что не считается катастрофичным для рынка», — рассказал Шабанов.

Он добавил, что регулятор совершенно прав в том, что продумывает негативные сценарии появления такого «пузыря».

Эксперт не исключил, что возможно, уже стоит задуматься об ужесточении правил выдачи ипотеки.