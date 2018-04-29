Ещё
Эксперт прокомментировал ситуацию с ипотекой в России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт прокомментировал ситуацию с ипотекой в России 

RT на русском 36 минут назад
Фото: ФБА "Экономика сегодня"
Независимый экономический эксперт Антон Шабанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал снижение процента по ипотечному кредитованию в России.
«Основная причина, по которой снижается процент по ипотечному кредитованию в России — снижение Центробанком ключевой ставки. Хотя на последнем заседании регулятор на очередное понижение не решился, рынок отыгрывает последствия ещё мартовского решения», — сказал Шабанов.
По его словам, также сказываются снижение покупательской способности россиян и высокий спрос на рынке недвижимости.
Как отметил эксперт, из-за снижающейся ипотечной ставки люди могут взять кредит, полностью не рассчитав свои силы и не учитывая возможных последствий.
«Перспективы появления пузыря на российском рынке пока не стоит слишком остро — уровень просрочки по кредитам зафиксировался на одном уровне и не меняется ни в лучшую, ни в худшую сторону. Это примерно 1,3%, что не считается катастрофичным для рынка», — рассказал Шабанов.
Он добавил, что регулятор совершенно прав в том, что продумывает негативные сценарии появления такого «пузыря».
Эксперт не исключил, что возможно, уже стоит задуматься об ужесточении правил выдачи ипотеки.
Ранее генеральный директор компании «Лига защиты должников по кредитам» Сергей Крылов в беседе с Nation News прокомментировал зафиксированный в марте рост количества ипотечных сделок в Москве.
RT на русском: последние новости
Медведев заявил о готовности обсуждать вопрос пенсионного возраста на законодательном уровне ЦБ отозвал лицензии у двух банков В первом квартале 2018 года реальный размер пенсий в России вырос на 2,2%
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Донбасс «заполонили» вагоны с украинскими солдатами497
19 россиянок посадили в иракскую тюрьму навечно35
Собчак «вляпалась» в новый скандал из-за сына58
Трамп обвинил Путина в хаосе112
В Британии захотели «наказать» чиновников РФ178
Видео
00:25
Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38
Происшествия
Астроном-любитель снял на видео странные объекты
Наука и техника
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение