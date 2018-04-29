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В ЕС пригрозили США пошлинами на джинсы, виски и мотоциклы
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В ЕС пригрозили США пошлинами на джинсы, виски и мотоциклы 

Газета.Ru 57 минут назад
Фото: РИА Новости
По словам еврокомиссара по вопросам торговли Сесилии Мальмстрем, американское руководство столкнется с тройной реакцией, если пойдет на введение пошлины на сталь и аллюминий из ЕС. Об этом она заявила Frankfurter Allgemeine Zeitung.
По ее словам, речь идет о возможном обращении Евросоюза во Всемирную торговую организацию, установлении мер по поддержке европейских производителей, а также пошлин ЕС на американские товары, такие как апельсиновый сок, джинсы, виски и мотоциклы.
"Сейчас нашим приоритетом остается диалог на высоком уровне", — отметила при этом Мальстрем.
Он также подчеркнула, что официальный Брюссель рассчитывает на продолжение переговоров, вместе с этим сохраняя готовность принять меры в случае, если американская сторона не откажется от идеи введения пошлин «на долгосрочную перспективу и без каких-либо условий».
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