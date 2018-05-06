США ввели пошлины на 155 украинских товаров

США приостанавливают действие системы торговых преференций (ГСП) для 155 видов украинских товаров. Об этом сообщается на сайте Минэкономразвития Украины.

Такое решение было принято 26 апреля. Под ограничение попали продукты пищевой, легкой, деревообрабатывающей промышленности, машиностроения, некоторые электроприборы. В ведомстве сообщили, что украинская сторона находится в постоянном диалоге с правительством США и работает над решением проблемы.

Отмечается, что снятие ограничений в значительной степени зависит от принятия Верховной Радой проекта закона об организации коллективного управления.