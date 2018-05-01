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США испугались Европы в торговой войне
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США испугались Европы в торговой войне 

Lenta.ru 1 час назад
Американская администрация решила отложить на 30 дней введение пошлин на ввоз стали и алюминия в США из Канады, Мексики и стран Евросоюза. Ранее планировалось, что тарифы вступят в силу 1 мая. Об этом сообщает телеканал Fox.
Соответствующее решение было принято, чтобы избежать возможной эскалации в отношениях с Евросоюзом в преддверии «напряженных торговых переговоров с Китаем на этой неделе», уточняет телеканал. В Белом доме добавили, что достигли консенсуса по вопросу импорта с Южной Кореей, а также принципиальных договоренностей с Аргентиной, Австралией и Бразилией. Как отметили в американской администрации, вскоре эти договоренности будут окончательно оформлены.
Глава Европарламента Антонио Таяни прокомментировал в Twitter решение США отложить введение пошлин. По его словам, Европа настаивает на полном освобождении от тарифов «раз и навсегда». Любой другой сценарий, по мнению Таяни, негативно отразится не только на Евросоюзе, но и на Соединенных Штатах.
Ранее лидеры Франции, Германии и Великобритании — Эмманюэль Макрон, Ангела Меркель и Тереза Мэй — заявили, что Европа готова защищать собственные торговые интересы в случае, если США решат ввести торговые пошлины на импорт стали и алюминия. Еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем отметила, что под ограничения со стороны Евросоюза могут попасть апельсиновый сок, джинсы, виски и американские мотоциклы.
США в марте ввели для всех стран повышенные пошлины на ввоз стали и алюминия. Исключениями стали Австралия, Аргентина, Бразилия, Канада, Мексика, а также Южная Корея и страны Евросоюза — в их отношении пошлины должны были начать действовать 1 мая.
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