США испугались Европы в торговой войне

Американская администрация решила отложить на 30 дней введение пошлин на ввоз стали и алюминия в США из Канады Мексики и стран Евросоюза . Ранее планировалось, что тарифы вступят в силу 1 мая. Об этом сообщает телеканал Fox.

Австралией и Соответствующее решение было принято, чтобы избежать возможной эскалации в отношениях с Евросоюзом в преддверии «напряженных торговых переговоров с Китаем на этой неделе», уточняет телеканал. В Белом доме добавили, что достигли консенсуса по вопросу импорта с Южной Кореей , а также принципиальных договоренностей с Аргентиной Бразилией . Как отметили в американской администрации, вскоре эти договоренности будут окончательно оформлены.

Глава Европарламента Антонио Таяни прокомментировал в Twitter решение США отложить введение пошлин. По его словам, Европа настаивает на полном освобождении от тарифов «раз и навсегда». Любой другой сценарий, по мнению Таяни, негативно отразится не только на Евросоюзе, но и на Соединенных Штатах.

США в марте ввели для всех стран повышенные пошлины на ввоз стали и алюминия. Исключениями стали Австралия, Аргентина, Бразилия, Канада, Мексика, а также Южная Корея и страны Евросоюза — в их отношении пошлины должны были начать действовать 1 мая.