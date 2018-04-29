В первом квартале этого года эффективность сталелитейной отрасли Китая заметно понизилась

Пекин, 29 апреля / Синьхуа / — В первом квартале этого года совокупная реализованная прибыль сталелитейных предприятий, входящих в Китайскую ассоциацию сталелитейной промышленности, составила 56 млрд 932 млн юаней, их эффективность существенно понизилась против четвертого квартала прошлого года. Об этом стало известно в ассоциации в воскресенье.

"Цена за тонну стали в первом квартале этого года снизилась приблизительно на 1000 юаней по сравнению с концом прошлого года. В условиях снижения цен достичь таких результатов было непросто", — отметил секретарь ассоциации Лю Чжэньцзян.

По его словам, в апреле цена на сталь вновь повысилась, однако это повышение было крайне незначительным. Сейчас цена по-прежнему держится в пределах 4000 юаней за тонну. Если в мае-июне она не вернется к отметке выше 4000 юаней, то показатель эффективности сталелитейной отрасли страны в этом году не сможет превзойти прошлогодний.

Лю Чжэньцзян также отметил, что сталелитейным предприятиям страны необходимо объективно оценить вызовы, стоящие перед ними в этом году, и рыночный спрос. По его мнению, им следует иметь рациональные ожидания относительно эффективности отрасли, не быть чрезмерно оптимистичными, осознать проблему слишком быстрого роста производственных мощностей в первом квартале, контролировать производство, чтобы сохранить стабильность на рынке. -0-