В январе-марте отмечен рост товарооборота через погранпереход Хоргос на китайско— казахстанской границе

Урумчи, 29 апреля / Синьхуа / — В первом квартале 2018 года зафиксирован рост импорта и экспорта через погранпереход Хоргос в Синьцзян-Уйгурском автономном районе /СУАР, Северо-Западный Китай /.

Как показывает официальная статистика, в январе-марте объем импорта и экспорта через Хоргос на китайской-казахстанской границе достиг 23,9 млрд юаней /3,8 млрд долларов США/ с ростом на 9 проц. в годовом выражении.

Грузооборот через Хоргос за указанный отрезок времени составил 7,5 млн тонн при росте на 12 проц. против того же периода прошлого года.

Экспорт машиностроительной, электронной и сельскохозяйственной продукции внес наибольший вклад в рост грузооборота через Хоргос, свидетельствуют таможенные данные.

Хоргос в свое время был одним из важных торговых проходов на древнем Шелковом пути. Теперь он приобретает новую сильную жизнеспособность благодаря реализации инициативы «Пояс и путь».