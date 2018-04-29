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В январе-марте отмечен рост товарооборота через погранпереход Хоргос на китайско— казахстанской границе
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В январе-марте отмечен рост товарооборота через погранпереход Хоргос на китайско— казахстанской границе 

ИА Синьхуа 1 час назад
Урумчи, 29 апреля /Синьхуа/ — В первом квартале 2018 года зафиксирован рост импорта и экспорта через погранпереход Хоргос в Синьцзян-Уйгурском автономном районе /СУАР, Северо-Западный Китай/.
Как показывает официальная статистика, в январе-марте объем импорта и экспорта через Хоргос на китайской-казахстанской границе достиг 23,9 млрд юаней /3,8 млрд долларов США/ с ростом на 9 проц. в годовом выражении.
Грузооборот через Хоргос за указанный отрезок времени составил 7,5 млн тонн при росте на 12 проц. против того же периода прошлого года.
Экспорт машиностроительной, электронной и сельскохозяйственной продукции внес наибольший вклад в рост грузооборота через Хоргос, свидетельствуют таможенные данные.
Хоргос в свое время был одним из важных торговых проходов на древнем Шелковом пути. Теперь он приобретает новую сильную жизнеспособность благодаря реализации инициативы «Пояс и путь».
ИА Синьхуа: последние новости
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