Завершилось строительство Восточного киногородка в Циндао

Циндао , 29 апреля / Синьхуа / — В субботу официально завершилось строительство Восточного киногородка в городе Циндао /пров. Шаньдун, Восточный Китай/. Его сооружение длилось четыре года и семь месяцев и обошлось примерно в 50 млрд юаней /1 долл США — 6,3 юаня/.

Циндао, 29 апреля /Синьхуа/ — В субботу официально завершилось строительство Восточного киногородка в городе Циндао /пров. Шаньдун, Восточный Китай/. Его сооружение длилось четыре года и семь месяцев и обошлось примерно в 50 млрд юаней /1 долл США — 6,3 юаня/.

Циндао, 29 апреля /Синьхуа/ — В субботу официально завершилось строительство Восточного киногородка в городе Циндао /пров. Шаньдун, Восточный Китай/. Его сооружение длилось четыре года и семь месяцев и обошлось примерно в 50 млрд юаней /1 долл США — 6,3 юаня/.

Циндао, 29 апреля /Синьхуа/ — В субботу официально завершилось строительство Восточного киногородка в городе Циндао /пров. Шаньдун, Восточный Китай/. Его сооружение длилось четыре года и семь месяцев и обошлось примерно в 50 млрд юаней /1 долл США — 6,3 юаня/.

Циндао, 29 апреля /Синьхуа/ — В субботу официально завершилось строительство Восточного киногородка в городе Циндао /пров. Шаньдун, Восточный Китай/. Его сооружение длилось четыре года и семь месяцев и обошлось примерно в 50 млрд юаней /1 долл США — 6,3 юаня/.

Циндао, 29 апреля /Синьхуа/ — В субботу официально завершилось строительство Восточного киногородка в городе Циндао /пров. Шаньдун, Восточный Китай/. Его сооружение длилось четыре года и семь месяцев и обошлось примерно в 50 млрд юаней /1 долл США — 6,3 юаня/.

Циндао, 29 апреля /Синьхуа/ — В субботу официально завершилось строительство Восточного киногородка в городе Циндао /пров. Шаньдун, Восточный Китай/. Его сооружение длилось четыре года и семь месяцев и обошлось примерно в 50 млрд юаней /1 долл США — 6,3 юаня/.

Циндао, 29 апреля /Синьхуа/ — В субботу официально завершилось строительство Восточного киногородка в городе Циндао /пров. Шаньдун, Восточный Китай/. Его сооружение длилось четыре года и семь месяцев и обошлось примерно в 50 млрд юаней /1 долл США — 6,3 юаня/.