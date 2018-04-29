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Завершилось строительство Восточного киногородка в Циндао
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Завершилось строительство Восточного киногородка в Циндао 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Циндао, 29 апреля /Синьхуа/ — В субботу официально завершилось строительство Восточного киногородка в городе Циндао /пров. Шаньдун, Восточный Китай/. Его сооружение длилось четыре года и семь месяцев и обошлось примерно в 50 млрд юаней /1 долл США — 6,3 юаня/.
Циндао, 29 апреля /Синьхуа/ — В субботу официально завершилось строительство Восточного киногородка в городе Циндао /пров. Шаньдун, Восточный Китай/. Его сооружение длилось четыре года и семь месяцев и обошлось примерно в 50 млрд юаней /1 долл США — 6,3 юаня/.
Циндао, 29 апреля /Синьхуа/ — В субботу официально завершилось строительство Восточного киногородка в городе Циндао /пров. Шаньдун, Восточный Китай/. Его сооружение длилось четыре года и семь месяцев и обошлось примерно в 50 млрд юаней /1 долл США — 6,3 юаня/.
Циндао, 29 апреля /Синьхуа/ — В субботу официально завершилось строительство Восточного киногородка в городе Циндао /пров. Шаньдун, Восточный Китай/. Его сооружение длилось четыре года и семь месяцев и обошлось примерно в 50 млрд юаней /1 долл США — 6,3 юаня/.
Циндао, 29 апреля /Синьхуа/ — В субботу официально завершилось строительство Восточного киногородка в городе Циндао /пров. Шаньдун, Восточный Китай/. Его сооружение длилось четыре года и семь месяцев и обошлось примерно в 50 млрд юаней /1 долл США — 6,3 юаня/.
Циндао, 29 апреля /Синьхуа/ — В субботу официально завершилось строительство Восточного киногородка в городе Циндао /пров. Шаньдун, Восточный Китай/. Его сооружение длилось четыре года и семь месяцев и обошлось примерно в 50 млрд юаней /1 долл США — 6,3 юаня/.
Циндао, 29 апреля /Синьхуа/ — В субботу официально завершилось строительство Восточного киногородка в городе Циндао /пров. Шаньдун, Восточный Китай/. Его сооружение длилось четыре года и семь месяцев и обошлось примерно в 50 млрд юаней /1 долл США — 6,3 юаня/.
Циндао, 29 апреля /Синьхуа/ — В субботу официально завершилось строительство Восточного киногородка в городе Циндао /пров. Шаньдун, Восточный Китай/. Его сооружение длилось четыре года и семь месяцев и обошлось примерно в 50 млрд юаней /1 долл США — 6,3 юаня/.
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