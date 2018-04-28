В Подмосковье приступили к севу лука 

Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.
Сажать лук первыми начали в Озерском районе. Сегодня посеяли первые гектары в ООО «Лукоморье». Всего в хозяйстве будет посеяно 82 га лука-севка
и 33 га выборка
— Андрей Разин.
Министр добавил, что общая потребность в РФ в луке-севке
25 тысяч тонн. Завозится
из-за рубежа 19–20 тысяч тонн.
Подмосковье является лидером по производству
лука-севка
в стране. Благодаря самым современным технологиям возделывания, уборки и послеуборочной доработки только в ООО «Лукоморье»
производилось более 2 тысяч тонн
лука-севка. Если погода не подведет в этом году, хозяйство планирует получить более 2,5 тысяч тонн лука
— Андрей Разин.