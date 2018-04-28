В Подмосковье приступили к севу лука

Сажать лук первыми начали в Озерском районе. Сегодня посеяли первые гектары в ООО «Лукоморье». Всего в хозяйстве будет посеяно 82 га лука-севка

и 33 га выборка

— Андрей Разин.

Министр добавил, что общая потребность в РФ в луке-севке

25 тысяч тонн. Завозится

из-за рубежа 19–20 тысяч тонн.

Подмосковье является лидером по производству

лука-севка

в стране. Благодаря самым современным технологиям возделывания, уборки и послеуборочной доработки только в ООО «Лукоморье»

производилось более 2 тысяч тонн

лука-севка. Если погода не подведет в этом году, хозяйство планирует получить более 2,5 тысяч тонн лука

— Андрей Разин.