США поставили Европе и Канаде ультиматум в «торговой войне»

США поставили Европе и Канаде ультиматум в «торговой войне»: либо согласиться на квоты со стороны американских властей, либо — на ввод против их продукции жестких таможенных пошлин, сообщает в субботу Bloomberg

При этом американский министр торговли Уилбур Росс призвал страны принять именно квоты, которые должны будут ударить по странам Европы и Канаде слабее, чем таможенные тарифы. Выбрать между двух зол необходимо до 1 мая, то есть дня, когда ограничения вступят в силу.

Евросоюз , оказавшийся перед тяжелым выбором, с решением пока не определился. Ему предстоит выбрать — либо согласиться на квоты США, которые нарушают правила Всемирной торговой организации , либо попасть под ограничительные таможенные пошлины, которые противоречат как правилам ВТО, так и правилам самого ЕС.

Министр финансов Бельгии Йохан Ван Овервелдт призвал своих европейских коллег сохранять спокойствие и найти решение, которое позволит избежать потерь для всех.