США поставили Европе и Канаде ультиматум в «торговой войне»: либо согласиться на квоты со стороны американских властей, либо — на ввод против их продукции жестких таможенных пошлин, сообщает в субботу Bloomberg.
При этом американский министр торговли Уилбур Росс призвал страны принять именно квоты, которые должны будут ударить по странам Европы и Канаде слабее, чем таможенные тарифы. Выбрать между двух зол необходимо до 1 мая, то есть дня, когда ограничения вступят в силу.
Евросоюз, оказавшийся перед тяжелым выбором, с решением пока не определился. Ему предстоит выбрать — либо согласиться на квоты США, которые нарушают правила Всемирной торговой организации, либо попасть под ограничительные таможенные пошлины, которые противоречат как правилам ВТО, так и правилам самого ЕС.
Министр финансов Бельгии Йохан Ван Овервелдт призвал своих европейских коллег сохранять спокойствие и найти решение, которое позволит избежать потерь для всех.
Размер квоты на европейские товары в США, в частности сталь и алюминий, составит 90% поставок за последние два года. Таможенные пошлины же составят 25% на сталь и 10% на алюминий. Перед таким выбором были поставлены все американские союзники, кроме Южной Кореи, которая успела заключить новое соглашение о свободной торговле с Вашингтоном и будет избавлена от всех протекционистских мер.