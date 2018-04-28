Закупочные цены на молоко беспрецедентно снизились в ряде регионов ПФО

По данным министерства сельского хозяйства России, к 19 апреля закупочные цены на молоко упали ниже 20 рублей в Республике Башкортостан Республике Марий Эл , Удмуртской, Чувашской Республиках и других традиционных «молочных» регионах. Об этом сообщается в заявлении директора департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК министерства сельского хозяйства РФ Анатолия Куценко, опубликованном на сайте минсельхоза.

Чтобы избежать банкротства многих сельхозпредприятий и хозяйств, минсельхоз предлагает комплексную программу «молочного протекционизма». Анатолий Куценко сообщил, что стабилизации рынка, в том числе, способствуют нормативно-правовые меры: ветеринарный контроль за оборотом «сыроподобной продукции» и определение доли сухого молока в готовой продукции.

Производители молока назвали предложенные меры «беспрецедентным вмешательством» государства в рыночную экономику. Однако Анатолий Куценко напомнил, что в других странах, в том числе ЕС , государство тоже регулирует отрасль. «Осенью 2008 года, когда цены на произведенное в Евросоюзе молоко стали падать, министры сельского хозяйства ЕС в рамках программы „Health Check“ приняли целый комплекс мер по защите европейских фермеров. В частности, увеличение квот по производству молока, дотации фермерам при экспорте молочных продуктов и другое», — поясняет он.

На данный момент снижение цен на сырое молоко связано не столько с ростом его производства отечественными производителями, сколько с отсутствием механизмов контроля за импортируемой молочной продукцией. Напомним, в прошлом году в Россию было ввезено более 172 тысяч тонн сухого молока. Количество незадекларированного продукта составило примерно 20%.

По словам Анатолия Куценко, минсельхоз подсчитал потери производителей молока от падения закупочных цен на сырье. Примерная сумма ущерба составила 84 млрд руб.