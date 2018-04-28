Ещё
Закупочные цены на молоко беспрецедентно снизились в ряде регионов ПФО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Закупочные цены на молоко беспрецедентно снизились в ряде регионов ПФО 

РИА «ФедералПресс» 41 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По данным министерства сельского хозяйства России, к 19 апреля закупочные цены на молоко упали ниже 20 рублей в Республике Башкортостан, Республике Марий Эл, Удмуртской, Чувашской Республиках и других традиционных «молочных» регионах. Об этом сообщается в заявлении директора департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК министерства сельского хозяйства РФ Анатолия Куценко, опубликованном на сайте минсельхоза.
Чтобы избежать банкротства многих сельхозпредприятий и хозяйств, минсельхоз предлагает комплексную программу «молочного протекционизма». Анатолий Куценко сообщил, что стабилизации рынка, в том числе, способствуют нормативно-правовые меры: ветеринарный контроль за оборотом «сыроподобной продукции» и определение доли сухого молока в готовой продукции.
Производители молока назвали предложенные меры «беспрецедентным вмешательством» государства в рыночную экономику. Однако Анатолий Куценко напомнил, что в других странах, в том числе ЕС, государство тоже регулирует отрасль. «Осенью 2008 года, когда цены на произведенное в Евросоюзе молоко стали падать, министры сельского хозяйства ЕС в рамках программы „Health Check“ приняли целый комплекс мер по защите европейских фермеров. В частности, увеличение квот по производству молока, дотации фермерам при экспорте молочных продуктов и другое», — поясняет он.
На данный момент снижение цен на сырое молоко связано не столько с ростом его производства отечественными производителями, сколько с отсутствием механизмов контроля за импортируемой молочной продукцией. Напомним, в прошлом году в Россию было ввезено более 172 тысяч тонн сухого молока. Количество незадекларированного продукта составило примерно 20%.
По словам Анатолия Куценко, минсельхоз подсчитал потери производителей молока от падения закупочных цен на сырье. Примерная сумма ущерба составила 84 млрд руб.
Фото: Евгений Поторочин
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Медведев о повышении пенсионного возраста: подступаться к этой теме необходимо В Крыму отложили начало взимания курортного сбора Строители подсветили Крымский мост
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США поставили Европе ультиматум
Россия запретила въезд враждебно настроенным литовцам134
Британия выгоняет россиян399
В Баку отказались подключаться к санкциям против РФ94
Лавров сделал заявление года161
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение