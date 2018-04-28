Кабмин направит 16,3 млрд рублей на прибавку к зарплате бюджетников

Правительство России выделит из резервного фонда 16,3 млрд рублей на предоставление дотаций 54 регионам на выплату районных коэффициентов к заработной плате и процентных надбавок, установленных на федеральном уровне, сверх минимального размера оплаты труда с 1 января 2018 года.

Соответствующее распоряжение Правительства размещено в субботу на портале правовой информации.

Известно, что средства направят также на оплату труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением с 1 мая минимального размера оплаты труда.

«Частичная компенсация дополнительных расходов консолидированных бюджетов предусматривается регионам, у которых уровень расчётной бюджетной обеспеченности не превышает 1,5, и регионам, в которых региональная минимальная заработная плата не превышает установленный на федеральном уровне минимальный размер оплаты труда», — уточняется в документе.

Средства предоставляются в рамках госпрограммы «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами».