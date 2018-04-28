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Кабмин направит 16,3 млрд рублей на прибавку к зарплате бюджетников
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Кабмин направит 16,3 млрд рублей на прибавку к зарплате бюджетников 

Парламентская газета 53 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Правительство России выделит из резервного фонда 16,3 млрд рублей на предоставление дотаций 54 регионам на выплату районных коэффициентов к заработной плате и процентных надбавок, установленных на федеральном уровне, сверх минимального размера оплаты труда с 1 января 2018 года.
Соответствующее распоряжение Правительства размещено в субботу на портале правовой информации.
Известно, что средства направят также на оплату труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением с 1 мая минимального размера оплаты труда.
«Частичная компенсация дополнительных расходов консолидированных бюджетов предусматривается регионам, у которых уровень расчётной бюджетной обеспеченности не превышает 1,5, и регионам, в которых региональная минимальная заработная плата не превышает установленный на федеральном уровне минимальный размер оплаты труда», — уточняется в документе.
Средства предоставляются в рамках госпрограммы «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами».
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