На защиту «Артека» от оползней выделили еще более трех миллиардов рублей

МОСКВА , 28 апр — РИА Новости Правительство РФ выделило из резервного фонда 3,3 миллиарда рублей на дополнительное финансирование строительных и инженерных работ в международном детском центре «Артек», соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

"Выделить Минобрнауки России из резервного фонда правительства РФ в 2018 году бюджетные ассигнования в размере до 3300000 тысяч рублей на дополнительное финансирование мероприятия «Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра „Артек“… федеральной целевой программы „Социально-экономическое развитие республики Крым города Севастополя до 2020 года“, — говорится в распоряжении.

Сообщается, что средства выделяются для мероприятий по противооползневой и инженерной защите территории спальных корпусов и центра инновационных образовательных технологий детского лагеря „Солнечный“, входящего в „Артек“. Данное распоряжение действует при условии, что до 1 июня 2018 года будет утверждена проектная документация.