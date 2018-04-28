Правительство выделит 16,3 млрд рублей на прибавку к зарплате бюджетникам

МОСКВА , 28 апреля. / ТАСС /. Правительство России выделит из резервного фонда 16,3 млрд рублей на предоставление дотаций 54 субъектам Федерации на выплату районных коэффициентов к заработной плате и процентных надбавок, установленных на федеральном уровне, сверх минимального размера оплаты труда с 1 января 2018 года. Эти средства пойдут также на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано в субботу на портале правовой информации.

"Частичная компенсация дополнительных расходов консолидированных бюджетов предусматривается регионам, у которых уровень расчетной бюджетной обеспеченности не превышает 1,5, и регионам, в которых региональная минимальная заработная плата не превышает установленный на федеральном уровне минимальный размер оплаты труда", — подчеркивается в документе.

Средства предоставляются в рамках государственной программы «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами».