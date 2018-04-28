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Европа остается самым привлекательным континентом для туристов
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Европа остается самым привлекательным континентом для туристов 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Европа остается самым привлекательным континентом для туристов, сказано в новом докладе Всемирной туристской организации (ВТО), сообщает
ИА «Финмаркет»
со ссылкой на Центр новостей ООН. В прошлом году страны Европейского союза посетили 538 миллионов человек, что на 8% больше, чем годом ранее. На страны Европы приходится более 40% всех туристов в мире.
В 2016 году страны Европы заработали на туристах 342 млрд долларов — это более 30% мирового дохода в сфере туризма. Жители Европейского союза получили больше средств от иностранных туристов, чем потратили на свои путешествия. Туристы из стран ЕС израсходовали за тот же период за границей 315 млрд
В Европейском союзе сейчас работают более двух миллионов компаний, которые полностью или частично занимаются туризмом. В них заняты 12 миллионов человек. Страны ЕС могут обеспечить ночлегом более 30 миллионов туристов. В некоторых странах Евросоюза доля туристической индустрии в ВВП достигает 11%.
"Стабильный рост в сфере туризма способствовал экономическому возрождению многих стран в Европе и во всем мире и привел к росту рабочих мест", — заявил глава ВТО Зураб Пололикашвили по поводу публикации нового доклада..
Пололикашви подчеркнул, что туризм — важная часть стратегии Европейского союза по созданию рабочий мест и обеспечению устойчивого роста. Он выразил уверенность в том, что тесное партнерство Всемирной туристской организации с ЕС будет способствовать укреплению этого сектора.
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