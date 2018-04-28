Повышение пенсионного возраста: правительство готово

Российские власти впервые допустили возможность повышения пенсионного возраста в стране. Премьер Дмитрий Медведев заявил, что «мы на пороге» законодательного обсуждения этого вопроса. На данный момент наиболее проработанным является предложение экс-министра финансов Алексея Кудрина поэтапно поднять возраст выхода на пенсию до 63 лет для женщин и 65 для мужчин. В экспертном сообществе нет единого мнения о необходимости данного шага.

Не за горами тот момент, когда вопрос о повышении пенсионного возраста в России перейдет от консультаций на стадию законодательного обсуждения. По словам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, власти ведут разговоры на эту тему уже не один год, но само принятие решения требует аккуратности, чтобы не разбалансировать пенсионную систему и не создать отрицательных настроений среди людей.

«Консультации, конечно, идут, и мы этого никогда не скрывали. И обсуждения идут уже не один год. Экспертиза уже достаточно серьезная проведена всех этих вопросов. Так что мы, в общем, на пороге того, чтобы начать это обсуждать уже на законодательном уровне», — рассказал глава правительства в интервью телеканалу «Россия 1».

Медведев обратил внимание на то, что сегодня в стране действует уровень пенсионного возраста, который был установлен еще в далекие 40-е годы прошлого века, когда продолжительность жизни была гораздо ниже, чем сейчас. При этом он назвал действующую систему неидеальной, но жизнеспособной.

«Есть сложности, и такие сложности, я напомню, были, например, в определенный период, а именно в 2016 году, мы вынуждены были отказаться от одной индексации. Правда, потом уже, в 2017 году, мы заплатили 5 тыс. рублей всем, кто эту индексацию потерял», — сказал Дмитрий Медведев.

Стоит отметить, что 1 января 2017 года был проиндексирован размер пенсий по старости на 3,7%. Ранее прибавку обеспечивали только с февраля. Также государство проиндексировало социальные пенсии на 2,9% с 1 апреля текущего года.

Медведев не исключил донастройки нынешней пенсионной системы в будущем. Что касается повышения пенсионного возраста, то здесь председатель правительства подчеркнул, что все действия по вопросу должны осуществляться на базе консультаций с экспертным сообществом.

Наиболее проработанный сценарий повышения пенсионного возраста предлагает экс-министр финансов, глава фонда «Центр стратегических разработок» Алексей Кудрин.

В презентованной недавно стратегии развития страны до 2024 года, которая ранее была представлена президенту Владимиру Путину , предполагается начать этот процесс уже в ближайшее время.

«На протяжении 16 лет пенсионный возраст будет постепенно расти и к 2034 году достигнет 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин. Это даст возможность каждому, даже в зрелом возрасте, реализовать себя в профессии и получить более высокий доход в старости», — говорится в программе.

Кроме того, ЦСР предлагает стимулировать более поздний выход на пенсию. «Поработал на пять лет дольше — получил пенсию на треть выше», — предлагает фонд.

В итоге, по подсчетам экспертов ЦСР, если стартовать с реформой пенсионной системы в следующем году, то средний размер пенсии по старости к 2024 году будет в два раза выше прожиточного минимума, а «пенсии вырастут не меньше, чем на треть в реальном выражении».

Директор по развитию сети УК «Солид Менеджмент» Сергей Звенигородский говорит, что повышение пенсионного возраста не столько своевременное, сколько отложенное решение. Его, как и реформу фискальной политики, правительство откладывало уже больше года. Никто, в общем-то, и не сомневался, что крайне непопулярные в обществе и бизнес-среде реформы будут реализованы, но уже после выборов.

«Выборы (президента) состоялись, теперь правительство может реализовать свои намерения в полной мере», — говорит он.

Дефицит фондов Пенсионного фонда России в 2018 году может вырасти со 106,6 млрд до 256,8 млрд, что потребует роста расходов средств Фонда национального благосостояния почти в 2,5 раза на покрытие этой дыры, отмечает собеседник «Газеты.Ru» , добавляя, что, в принципе, такие средства у государства есть. Он напоминает, что в бюджет на текущий год заложена нефть по $40 за баррель, между тем ниже $65,5 c начала года котировки еще не опускались, казна получает сверхдоходы и активно наращивает резервы. Деньги у государства на покрытие дефицита есть: только в марте ФНБ увеличился на 74 млрд рублей до 3,77 трлн.

Но, по словам Сергея Звенигородского, это не решает проблемы: действующая пенсионная система неэффективна. Кроме того, демографическая ситуация такова, что в перспективе рост числа пенсионеров будет существенно опережать прирост работоспособного населения за счет молодежи, так что расходы на накачивание ПФР ликвидностью будут только расти.

«Повышение пенсионного возраста для мужчин и женщин до 65 и 63 лет соответственно позволит отсрочить выход на пенсию десятков миллионов граждан и, при условии, что средняя продолжительность жизни в нашей стране составляет всего 71,6 года, снизить расходы на содержание среднестатистического гражданина на пенсии почти в два раза. Дефицит фондов ПФР сохранится, но расти будет медленнее», — резюмировал эксперт.

Исполнительный директор негосударственного пенсионного фонда «Сафмар» Евгений Якушев соглашается, что «необходимость повышения пенсионного возраста — это объективная реальность».

«Повышение возраста позволяет сохранить баланс интересов работающих и пенсионеров — пенсионная система обязана учитывать объективные демографические тренды. По объективным прогнозам сохранение возраста неизменным приведет к снижению пенсий или продолжающемуся росту расходов федерального бюджета», — считает он.

Цель не экономия бюджета, а восстановление сбалансированности пенсионной системы, говорит Якушев. Он признает, что в вопросе повышения пенсионного возраста нужно соблюдать баланс интересов между работающими и пенсионерами — повышать возраст постепенно с сохранением возможности досрочного выхода на пенсию, не забывая про меры стимулирования работающих пенсионеров.

«Обязательно нужно предусмотреть развитие программ содействия занятости для людей пожилого возраста. Важно создать в стране все условия для развития активного долголетия», — добавляет также эксперт.

Не все согласны с необходимостью изменений пенсионного возраста в России. Категорически против повышения пенсионного возраста глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов . Он напомнил, что в этом году порядка 45 тысяч граждан столкнется с проблемой, когда, даже достигнув пенсионного возраста, они не смогут получить страховую пенсию. Среди основных причин — нехватка так называемых пенсионных баллов, а также страхового стажа.

«Человек в этой ситуации должен либо продолжить работать, а это не что иное, как искусственное повышение пенсионного возраста, либо ждать еще пять лет и получать социальную пенсию. Получается, это открытая экономия на пенсионерах», — заявил он в интервью «Газете.Ru».