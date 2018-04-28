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Глава «Опоры России»: малому бизнесу надо сделать акцент на Китай в условиях санкций США
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Глава «Опоры России»: малому бизнесу надо сделать акцент на Китай в условиях санкций США 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Президент общественной организации «Опора России» Александр Калинин рассказал ТАСС о том, как новые зарубежные санкции повлияют на малый бизнес, почему это хорошо и сколько нужно «длинных дешевых денег на бизнес».
— На ваш взгляд, как отразятся на секторе экспортно ориентированного российского малого бизнеса новые взаимные санкции с США и очередная девальвация рубля?
— Новые санкции — это фактически торговая война, которая объявлена США — и не только России, но и другим странам. Касаемо девальвации рубля, конечно, она связана с торговым балансом, но в принципе она некритичная: доллар подрос до 63 рублей, евро подрос до 76–77 рублей. Однако это бьет по тем, кто импортирует. Но все-таки для тех, кто экспортирует, ситуация является выгодной. Поэтому мы как раз и призываем предпринимателей вообще стоять на двух ногах — импорта и экспорта.
— Есть ли тенденция отказа ряда инновационных компаний МСБ от инвестиций российского происхождения?
— Я считаю, что такой тенденции нет. В России сейчас не так много инвесторов, чтобы от них отказываться. В любом случае предпринимателю в условиях новых санкций нужно рассчитывать на свои силы. А власти необходимо улучшать деловой климат внутри страны, чтобы в условиях санкций работать с меньшими издержками.
— Что нужно в первую очередь улучшить с учетом новых санкций?
— Усилить эффективно работающие институты и инструменты развития малого и среднего предпринимательства. Прежде всего предоставить предпринимателям длинные дешевые деньги. Кроме того, необходимо улучшить сферу защиты частной собственности, а также поощрять развитие частной инициативы со стороны населения.
— Дешевые деньги сейчас дает только кредитная программа для малого бизнеса «6,5%». И она себя уже исчерпала. Какие есть возможности для докапитализации?
— Сейчас все ждут по ней дополнительного финансирования, нам оно было обещано премьером и президентом РФ. Пока на нее выделили порядка 800 млн рублей в год. А в идеале нужно 50 млрд рублей. А вообще мы очень рады, что такая программа запущена Министерством экономического развития РФ и корпорацией МСП, она в целом помогает снижать ставки для малого и среднего бизнеса на кредитном рынке.
— С кем из зарубежных стран сейчас лучше всего развивать отношения малому бизнесу РФ с учетом новых санкций со стороны США?
— Думаю, малому бизнесу следует сделать акцент на усиление торговых отношений с Китаем.
— Видите ли вы положительные стороны от санкций для малого бизнеса?
— Безусловно, есть и минусы и плюсы. Санкции часто заставляют людей обратить внимание на свои внутренние ресурсы. К примеру, ввели мы запрет на ввоз продовольствия из стран, которые ввели санкции против России, — это же привело к подъему сельскохозяйственной отрасли.
— Вы считаете, что Россия от этого выиграла? Сами едите российский пармезан или бри?
— Да, причем я покупаю сыры, которые делает в основном микробизнес. К примеру, я покупаю продукцию сыроварни «Известная», сыр делают в Челябинской области в селе Сыростан. Очень вкусно. Я не удивлюсь, если через 20 лет мы будем сыры во Францию поставлять, как это было в дореволюционной России.
— Сложно будет нашим регионам создавать благоприятную среду для инновационных малых компаний в условиях эскалации конфликта с зарубежными странами?
— Честно говоря, я думаю, что регионам, наоборот, будет проще. Россия такая страна, что когда на нее давят, она мобилизуется. Об этом еще Лев Толстой писал в своем романе-эпопее «Война и мир». Кроме того, президент РФ в послании Федеральному собранию поставил задачу создать благоприятную деловую среду для бизнеса, это один из приоритетных проектов для правительства. Поэтому у нас появилась уникальная возможность на ограничение внешней свободы ответить большей свободой для бизнеса внутри страны.
— Президент также заявил о необходимости удвоить долю малого бизнеса в ВВП к 2025 году. Исполнимо?
— Это трудноисполнимо, но, с моей точки зрения, возможно. Чтобы реализовать эти показатели, нужно делать конкретные вещи. Сейчас у нас доля малого бизнеса в ВВП составляет 20%, а нужно 40%. К примеру, нам нужно удвоить количество малых предприятий в стране с 6 млн до 12 млн, а закупок со стороны госкомпаний для малого бизнеса — с 15 до 40%. Долю российской молодежи, которая хочет заниматься бизнесом, увеличить с нынешних 10 до 40%. Нужны серьезные изменения, которые приведут к желаемым показателям. «Опора России» готова внести свои предложения по решению этой задачи.
— На ваш взгляд, кто из регионов сегодня создает наиболее благоприятный климат для развития малого бизнеса?
— Конечно, это Тюмень, Татарстан, Краснодарский край, Тульская и Ульяновская области. Особо отмечу Москву, там много всего делается для развития малого бизнеса в городе. И рост этого сектора в столице ежегодно составляет 10%.
— А как вы оцениваете инвестиционный климат в Крыму? Хорошо ли там себя чувствует малый бизнес?
— Климат улучшается. Местный малый бизнес сегодня просит о совместной разработке стратегии развития всего полуострова, а всего четыре года назад предприниматели только адаптировались к российским законам и реальностям.
— По вашему мнению, крымский бизнес сегодня считает себя российским?
— Безусловно. Они так и говорят: «Да, мы российский бизнес и хотим, чтобы сервисы, которые есть для малого бизнеса на материковой части нашей страны, по качеству не уступали, а может, даже и превосходили их». Помимо этого там есть много молодежи, которая хочет заниматься бизнесом.
— Неужели не жалуются ни на что?
— Жалобы, конечно, присутствуют: на бюрократию, на качество управления. Квалификация местных чиновников, в особенности муниципального уровня, вызывала вопросы. Но сейчас на уровне региона происходит серьезная перезагрузка.
— А в целом по России есть у молодых людей желание заниматься бизнесом в собственной стране?
— Есть. Это не просто слова. К примеру, у «Опоры России» есть проект, направленный на вовлечение молодежи в предпринимательство. Он востребован, у молодых людей есть большой интерес к малому бизнесу. Желание есть, но у многих нет необходимых знаний. Кроме того, огромной проблемой является и то, что у нас в школах отсутствует курс основы предпринимательства. Мы учим людей полезным навыкам: читать, писать, а предпринимательство тоже является одним из таких нужных навыков. Поэтому считаем необходимым ввести уроки по предпринимательству во всех российских школах.
— Как можете оценить заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина о введении уголовной ответственности за исполнение санкций США на территории России?
— Я считаю, что США нарушают все нормы международного права, когда говорят: «Это российская компания, не покупайте у российской компании». Это как вообще? Это даже с точки зрения предпринимательского сообщества неприемлемо. Володин правильно говорит: ответственность должна быть, но сначала административная.
— Что вы ждете от инаугурации президента РФ? Может ли увеличиться роль малого бизнеса для страны?
— Мы ждем новых майских указов. Прежде всего, у нас есть послание президента, в котором он сказал, что главным вызовом будет создание мощного роста экономики страны. Президент отнес вопросы по развитию малого бизнеса и индивидуальной предпринимательской инициативы к десяти приоритетным национальным проектам.
— По вашему мнению, могут ли быть какие-то новые форматы взаимодействия по сектору МСБ после смены правительства?
— Думаю, да. К примеру, сейчас перезагружается проектный блок. И еще думаю, что, безусловно, экономический блок в правительстве получит большие дополнительные полномочия.
— А дополнительное финансирование на развитие малого бизнеса правительство даст?
— Думаю, правительство даст больше денег на малый бизнес. Все понимают, что без инструментов, в том числе финансовых, значительного роста не будет. И также без грамотного регулирования этой сферы. Была проведена работа над ошибками по прошлым проектам господдержки МСБ: стало понятно, куда нужно давать деньги, а куда их не нужно «распылять». После майских указов начнется большая работа.
Беседовала Юлия Ермилова
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