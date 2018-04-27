Ещё
Медведев считает важным не допустить «разбалансировки экономики»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медведев считает важным не допустить «разбалансировки экономики» 

РИА Новости 23 часа назад
Фото: © РИА Новости / Дмитрий Астахов
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Внешние силы навалились на Россию, главное — не допустить разбалансировки экономики, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Когда на страну вот таким образом наваливаются различные внешние силы, когда сама структура экономики не является в государстве идеальной, самое главное — не допустить разбалансировки экономики, нормальной хозяйственной жизни", — сказал Медведев в эфире телеканала «Россия».
"Если взять такой важнейший суммарный показатель, как рост валового внутреннего продукта, за эти шесть лет общий рост валового внутреннего продукта в стране составил 5%. Это неплохо, с учетом того, что в определенный период он провалился на минус 3%. Притом, что, я напомню, например, в период 2008-го и 2009-го года наша экономика проваливалась на 8 и даже более процентов", — добавил председатель правительства.
РИА Новости: последние новости
Вопрос пенсионного возраста на пороге обсуждения, заявил Медведев Медведев пригласил Обаму посмотреть на "разорванную в клочья" экономику Стоимость газопровода "Силы Сибири" оценили в 1,1 триллиона рублей
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британия выгоняет россиян81
Анонсировано повышение пенсионного возраста299
Лавров сделал заявление года100
Медведев высказался об уходе на отдых234
Известный режиссер разбился в ДТП6
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:31
Рыбака вытащили из ледяного плена
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение