Рост ВВП Беларуси по итогам первого квартала опередил прогнозы

Наличие в экономике Беларуси «узких мест, которые требуют принятия оперативных и системных мер», признал премьер Андрей Кобяков на заседании совета министров во время обсуждения итогов социально-экономического развития РБ в первом квартале, передает БЕЛТА.

Базовые подходы к решению существующих проблем известны, пояснил глава кабинета. Задача дня, по его словам, — «удержать положительные тенденции роста». Тем более, что в первом квартале взят неплохой старт, который в отдельных отраслях опережает прогнозы.

По оценке Кобякова, уже сформирован хороший задел по темпам роста ВВП: существенно опережается прогноз (105,1% при прогнозе на первый квартал 102,1%, на год — 103,5%). Еще более высокими темпами растет производительность труда. Причем рост валового регионального продукта и производительности труда отмечается во всех регионах.

Премьер добавил, что устойчивая динамика наблюдается в экспорте товаров и услуг, который за два месяца увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 30% и составил $6,2 млрд «Внешняя торговля сбалансирована. За два месяца имеем положительное сальдо товаров и услуг — $206 млн», — сказал он.

Оратор предостерег от того, чтобы рассчитывать в экспорте исключительно на благоприятные внешние условия. «Работа по продвижению продукции должна быть более эффективной», — подчеркнул он.

К позитивным элементам экономического развития премьер отнес и сокращение «убыточных организаций по сравнению с соответствующим периодом прошлого года». Сохраняется и инвестиционная активность, которая в первом квартале увеличились на 21,8%.

Подробно Кобяков остановился на ситуации в промышленности, которая остается главным индикатором положения дел в экономике. В I квартале 2018 года прирост обеспечен в 12 из 13 подсекций обрабатывающей промышленности, уточнил он. Целевые задачи по индексу промышленного производства выполнены практически всеми органами государственного управления, за исключением Минсельхозпрода и концерна «Беллегпром».

С другой стороны, по мнению главы правительства, на недостаточном для поддержания конкурентоспособности уровне остается инновационная составляющая. Что касается нефтепереработки, то правительство рассчитывает на хорошие показатели и переработку дополнительных объемов нефти.

Премьер подробно остановился и на рисках превышения прогноза по инфляции в текущем году. Он «должен быть минимизирован», подчеркнул премьер-министр. Дело в том, что «по ряду позиций, прежде всего по отдельным продуктам питания, рост цен превышает общий уровень, на это обращал внимание глава государства на текущей неделе», напомнил Кобяков.

Как и планировалось, отметил он, бюджет исполняется с профицитом. В январе-марте 2018 года он составил 4,6% ВВП и был направлен на погашение валютного долга страны. Выплаты по валютным долгам составили 2,2 млрд долларов. При этом золотовалютные резервы страны снизились незначительно — на 0,3 млрд примерно до 7 млрд долларов. «На фоне значительных выплат по внешним и внутренним валютным обязательствам это хороший результат, — считает премьер. — Главное — сейчас не допустить дальнейшего снижения уровня золотовалютных резервов страны. Это гарантия платежеспособности и макроэкономической стабильности».

Признав, что наблюдаются положительные тенденции роста реальных денежных доходов населения, он констатировал, что остается недостаточной работа по выполнению одной из ключевых задач — обеспечению выхода на уровень средней заработной платы по стране в 1 тыс. белорусских рублей. Руководитель правительства сообщил, что целевые параметры по росту заработной платы за март не выполнены.

В то же время в полном объеме, подчеркнул он, профинансированы расходы бюджета на выплату заработной платы, пенсий, пособий, стипендий и других социальных выплат населению. Постепенно улучшается ситуация с финансами предприятий. «С учетом накопленных проблем — медленнее, чем хотелось, но шаг за шагом движемся вперед», — резюмировал белорусский премьер-министр.