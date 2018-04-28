Сингапур: протекционизм вредит странам АСЕАН

Премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун EPA-EFE/RITCHIE B. TONGO

Ли отметил свою озабоченность на открытии саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), для многих из которых Соединенные Штаты и Китай являются двумя главными торговыми партнерами. "В частности, недавние торговые барьеры США и Китая вызывают беспокойство", — сказал он. Сингапур председательствует в группе в этом году. "Мы глубоко обеспокоены растущей волной протекционизма и антиглобалистских настроений", — говорится в заявлении от имени председателя АСЕАН. Администрация США Трамп пригрозила ввести тарифы на импорт в размере до $150 млрд, а Пекин пообещал аналогично ответить на это за счет введения тарифов на американский экспорт. В субботу Ли сказал, что открытая и основанная на правилах многосторонняя торговая система, которая поддержала рост АСЕАН, оказалась под давлением, поскольку политические настроения во многих странах сдвинулись в сторону от свободной торговли.