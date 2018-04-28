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Сингапур: протекционизм вредит странам АСЕАН
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Сингапур: протекционизм вредит странам АСЕАН 

Вести.Ru 36 минут назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 28 апреля — «Вести. Экономика». Премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун заявил, что растущая торговая напряженность между Соединенными Штатами и Китаем стала одной из самых насущных проблем для стран Юго-Восточной Азии, поскольку их лидеры поддержали озабоченность ростом протекционизма, передает Reuters.
Премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун EPA-EFE/RITCHIE B. TONGO
Ли отметил свою озабоченность на открытии саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), для многих из которых Соединенные Штаты и Китай являются двумя главными торговыми партнерами. "В частности, недавние торговые барьеры США и Китая вызывают беспокойство", — сказал он. Сингапур председательствует в группе в этом году. "Мы глубоко обеспокоены растущей волной протекционизма и антиглобалистских настроений", — говорится в заявлении от имени председателя АСЕАН. Администрация США Трамп пригрозила ввести тарифы на импорт в размере до $150 млрд, а Пекин пообещал аналогично ответить на это за счет введения тарифов на американский экспорт. В субботу Ли сказал, что открытая и основанная на правилах многосторонняя торговая система, которая поддержала рост АСЕАН, оказалась под давлением, поскольку политические настроения во многих странах сдвинулись в сторону от свободной торговли.
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