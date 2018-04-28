Ещё
Внешний госдолг Белоруссии снизился на 1,8%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Внешний госдолг Белоруссии с начала года снизился на 1,8% 

Прайм 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Внешний госдолг Белоруссии в январе-марте текущего года снизился на 1,8% и составил 16,4 миллиарда долларов на 1 апреля, сообщила в субботу пресс-служба министерства финансов страны.
"Внешний государственный долг по состоянию на 1 апреля 2018 года составил 16,4 миллиарда долларов, уменьшившись с начала года на 304,7 миллиона долларов с учетом курсовых разниц, или на 1,8%", — говорится в сообщении.
Там отмечается, что в январе-марте 2018 года привлечены внешние государственные займы на сумму 871,5 миллиона долларов. Речь идет о привлечении 600 миллионов долларов от размещения еврооблигаций, 222,3 миллиона долларов займов правительства и банков РФ, 33,5 миллиона долларов — МБРР, 14,2 миллиона долларов — банков КНР, 1,5 миллиона долларов — ЕБРР и СИБ.
При этом погашение внешнего государственного долга с начала 2018 года составило 1,189 миллиарда долларов. Так, направлено 800 миллионов долларов на погашение еврооблигаций, 179,3 миллиона долларов перечислено банкам КНР, 107,1 миллиона долларов — правительству РФ, 88,3 миллиона долларов — ЕФСР, 13,3 миллиона долларов — МБРР, 0,7 миллиона долларов — США, 0,4 миллиона долларов — ЕБРР и СИБ.
По данным пресс-службы Минфина, внутренний государственный долг по состоянию на 1 апреля 2018 года составил 9,3 миллиарда белорусских рублей (около 4,65 миллиарда долларов), увеличившись с начала года на 1,5%.
За январь-март 2018 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физлиц на сумму 134 миллиона долларов. Погашено валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 68,9 миллиона долларов.
Государственный долг Белоруссии на 1 апреля 2018 года составил 41,3 миллиарда белорусских рублей и уменьшился по сравнению с началом 2018 года на 2%.
Прайм: последние новости
Медведев: Вопрос пенсионного возраста на пороге обсуждения на законодательном уровне СМИ: США могут продлить для ряда стран отсрочку пошлин на импорт металлов после 1 мая Власти США хотят пересмотреть правила бурения, введенные из-за аварии на платформе BP
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британия выгоняет россиян100
Анонсировано повышение пенсионного возраста325
Лавров сделал заявление года107
Медведев высказался об уходе на отдых245
Известный режиссер разбился в ДТП6
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:31
Рыбака вытащили из ледяного плена
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение