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Назван майский курс валют
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ЦБ назвал майский курс валют 

Российская Газета 1 час назад
Центробанк установил официальные курсы валют на конец апреля — начало мая. Доллар подешевел почти на 73 копейки, до 61,9 рубля, евро потерял 55 копеек и стал стоить 75,2 рубля.
Таким образом, они не изменятся в течение пяти дней, пока будут длиться майские праздники. И только 3 мая Банк России объявит новые курсы уже на 4 мая.
"В первый рабочий день мая курсы валют будут определяться позициями евро и доллара на международном валютном рынке Forex, — рассказал "Российской газете" Александр Егоров, валютный стратег ГК TeleTrade. — Скорее всего, "американец" продолжит оставаться фаворитом, это приведет его к укреплению и на локальном рынке, но рост будет сдержанным. Вероятно, на открытии Московской биржи 3 мая курс доллара достигнет отметки 63 рублей, евро будет торговаться в диапазоне 75-75,75 рубля".
В дальнейшем диапазон колебаний валютных курсов на локальном рынке может расшириться, считает эксперт. В среднесрочной перспективе курс доллара на Московской бирже будет колебаться в ценовом диапазоне 60-65 рублей, евро 73-77 рублей.
"Конкретные значения курсов на середину и конец мая будут зависеть от ряда факторов. Динамика нефтяных фьючерсов в текущих условиях может стать определяющим фактором влияния", — заключил Александр Егоров.
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