Назван майский курс валют

ЦБ назвал майский курс валют

Центробанк установил официальные курсы валют на конец апреля — начало мая. Доллар подешевел почти на 73 копейки, до 61,9 рубля, евро потерял 55 копеек и стал стоить 75,2 рубля.

Таким образом, они не изменятся в течение пяти дней, пока будут длиться майские праздники. И только 3 мая Банк России объявит новые курсы уже на 4 мая.

"В первый рабочий день мая курсы валют будут определяться позициями евро и доллара на международном валютном рынке Forex, — рассказал "Российской газете" Александр Егоров, валютный стратег ГК TeleTrade. — Скорее всего, "американец" продолжит оставаться фаворитом, это приведет его к укреплению и на локальном рынке, но рост будет сдержанным. Вероятно, на открытии Московской биржи 3 мая курс доллара достигнет отметки 63 рублей, евро будет торговаться в диапазоне 75-75,75 рубля".

В дальнейшем диапазон колебаний валютных курсов на локальном рынке может расшириться, считает эксперт. В среднесрочной перспективе курс доллара на Московской бирже будет колебаться в ценовом диапазоне 60-65 рублей, евро 73-77 рублей.

"Конкретные значения курсов на середину и конец мая будут зависеть от ряда факторов. Динамика нефтяных фьючерсов в текущих условиях может стать определяющим фактором влияния", — заключил Александр Егоров.