Медведев заявил об отсутствии альтернативы ВТО

"Несмотря на действия отдельных стран и отдельных руководителей, ВТО остаётся безальтернативной торговой организацией. Там масса проблем, масса несогласованностей, бесконечный Дохийский раунд так называемый", — сказал Медведев и интервью телеканалу "Россия-1".

"Санкции, патернализм… Но если мы откажемся от ВТО, в международной торговле вообще не будет регулирования", — добавил он.

Власти РФ неоднократно заявляли, что европейские и американские санкции против РФ противоречат принципам ВТО. Депутаты и сенаторы в российском парламенте даже грозили выходом России из Всемирной организации, однако никаких конкретных шагов в этом направлении не планировалось, а высшие органы исполнительной власти РФ всегда подчеркивали необходимость выполнения норм ВТО.