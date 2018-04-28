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Медведев заявил об отсутствии альтернативы ВТО
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Медведев заявил об отсутствии альтернативы ВТО 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Всемирная торговая организация (ВТО) не имеет альтернативы в регулировании международной торговли, даже несмотря на возросший в мире протекционизм и действия отдельных стран и их руководителей, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Несмотря на действия отдельных стран и отдельных руководителей, ВТО остаётся безальтернативной торговой организацией. Там масса проблем, масса несогласованностей, бесконечный Дохийский раунд так называемый", — сказал Медведев и интервью телеканалу "Россия-1".
"Санкции, патернализм… Но если мы откажемся от ВТО, в международной торговле вообще не будет регулирования", — добавил он.
Власти РФ неоднократно заявляли, что европейские и американские санкции против РФ противоречат принципам ВТО. Депутаты и сенаторы в российском парламенте даже грозили выходом России из Всемирной организации, однако никаких конкретных шагов в этом направлении не планировалось, а высшие органы исполнительной власти РФ всегда подчеркивали необходимость выполнения норм ВТО.
Дохийский раунд, принятый в 2001 году, призван разрешить торговые противоречия между странами с разным уровнем экономического развития и включает в себя порядка 20 направлений, главные из них — это переговоры по доступу на рынки товаров и услуг, совершенствование правил торговли и конкуренция на рынке сельскохозяйственного экспорта. Развитые страны во главе с США и ЕС выступают за новый формат ВТО, страны с развивающиеся экономикой, например Индия и Китай, — за продолжение дохийского раунда.
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