Минсельхоз оценил потери производителей молока в 84 млрд рублей от падения цен на сырье 

Минсельхоз РФ оценил потери сельхозпроизводителей от падения закупочных цен на сырое молоко в стране в 84 млрд руб., говорится в заявлении директора департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК Министерства сельского хозяйства РФ Анатолия Куценко.
По его данным, к 19 апреля закупочные цены в некоторых регионах упали ниже 20 руб., что может привести к банкротству многих сельхозпредприятий и хозяйств. В качестве меры, способной стабилизировать ситуацию, Минсельхоз предложил комплексную программу «молочного протекционизма».
«Падение закупочных цен на сырое молоко в России продолжается с конца 2017 года. По данным Министерства сельского хозяйства России, к 19 апреля закупочные цены упали ниже 20 руб. в Республике Башкортостан, Республике Марий Эл, Удмуртской, Чувашской Республиках и других традиционных «молочных» регионах. Снижение цен поставило многие сельхозпредприятия, фермерские и личные хозяйства на грань выживания. Чтобы не перейти эту грань, Минсельхоз России предложил комплексную программу «молочного протекционизма». Если не изменить ситуацию, потери производителей молока в этом году могут превысить 84 миллиарда руб.», — написал Куценко.
Снижение закупочных цен на сырое молоко он объяснил отсутствием эффективных механизмов контроля за поставками продукции по демпинговым ценам, особенно сырья для производства молочных продуктов, в том числе с использованием растительных жиров.
«По данным ФТС России, в прошлом году в страну было ввезено более 172 тысяч тонн сухого молока. Количество ввезенного незадекларированного сырья точно не определено, но по экспертным оценкам составляет порядка 20%», — отмечается в сообщении.
Также одной из причин, влияющих на падение цен, Куценко назвал производство в России фальсифицированной продукции. «Переработчикам в принципе безразлично — какое молоко они используют: произведенное в России или доставленное, например, из Новой Зеландии. Важно, чтобы это было максимально рентабельно для них», — уверен он.
Причиной невостребованности и, как следствие, снижение цены эксперт назвал отсутствие контроля за оборотом «сыроподобной продукции» на территории Российской Федерации. Из-за отсутствия контроля невозможно оценить фактические объемы поставок такой продукции. По мнению экспертов, из-за наличия «сыроподобной продукции» на прилавках не востребовано два млн тонн сырого молока.
В сообщении подчеркивается, что стабилизации рынка молока и повышению востребованности сырого молока будет способствовать утверждение методики определения сухого молока в готовой продукции, а также ограничения использования сухого молока при производстве сливочного масла и сыра, а также растительных жиров при производстве отдельных видов молочной продукции.
Анатолий Куценко подчеркнул, что ситуация с официальными поставками сухого молока из Белоруссии в рамках недавних переговоров была урегулирована. Стороны договорились об общих подходах к формированию общего рынка молока, в том числе к согласованию балансов поставок молока и молочных продуктов. Белорусской стороной была поддержана инициатива по созданию единого трейдера для поставок молочной продукции в Россию.