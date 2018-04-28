Медведев: Россия добилась результатов в беспрецедентных условиях последних шести лет

МОСКВА , 28 апреля. / ТАСС /. Россия последние шесть лет жила в беспрецедентных условиях, но смогла добиться определенных результатов. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью в программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1».

"Деятельность правительства проходила в беспрецедентных условиях. Условия эти сформировались, с одной стороны, на волне того кризиса, который был в 2008 году. А с другой стороны — тех неблагоприятных изменений в мировой экономике, изменений на рынке углеводородов и санкций, которые возникли уже в 2014 году. Все это сформировало набор шоков, как это принято говорить среди экономистов, которые наша страна не испытывала ни в один период новейшей истории", — сказал Медведев.

Он отметил, что даже в кризис 1998 года Россия находилась в иных условиях, «все-таки нужно признать, что тогда все финансовые рынки для нашей страны были открытыми, и даже часть стран в этих довольно сложных условиях того периода нам пыталась помогать». «А в 2014 году и впоследствии мы были предоставлены сами себе: внешнего финансирования нет, действуют санкции, введенные в отношении российских компаний, отдельных лиц, и все это накладывается на очень низкие цены на углеводороды, которые являются нашим основным экспортным товаром», — указал глава кабмина.

Вместе с тем, по его словам, возникшие трудности способствовали мобилизации экономики. «И те задачи, которые мы смогли решить за этот период, в этом смысле выглядят очень и очень существенно. Может быть, такие трудности действительно мобилизуют все лучшие качества, присущие и нашей стране, и народу нашей страны, и те возможности, которые были заложены и которые до поры до времени просто дремали. Поэтому есть определенные результаты», — добавил Медведев.

Он обратил внимание на то, что даже в условиях санкций устойчивое развитие страны и нормальное социальное самочувствие людей было обеспечено, все социальные обязательства были исполнены. «За этот промежуток нам удалось обеспечить не очень большой — меньше, чем мы надеялись, меньше, чем было установлено плановыми показателями, — но все-таки достаточно устойчивый рост экономики. В прошлом году этот рост составил 1,5%, а если говорить о I квартале текущего года, то в целом и рост промышленности около 2%, и рост оборота торговли где-то два с небольшим процента, сельское хозяйство растет уже — 2,5%. Это суммарно очень хороший показатель», — констатировал премьер.

Сложности в экономике

Несмотря на сложности в экономике последних лет, правительству РФ удалось избежать крайне непопулярных мер, заявил российский премьер.

Он отметил, что в условиях кризиса для правительства «было важно не скатиться на какие-то другие уровни исполнения социальных обязательств, социальных гарантий государства». «И если бы мы не смогли обеспечить общеэкономическую стабильность, нам бы пришлось принимать крайне непопулярные меры. Но мы этого избежали, в том числе, и прежде всего, за счет того, что мы сохранили управляемость экономикой», — сказал премьер.

Он напомнил, что из-за сложностей в экономике, инфляция по итогам 2015 года составила почти 13%, но «в конце 2017-начале 2018 года мы имеем совершенно другие, беспрецедентно низкие темпы инфляции — цены растут всего на 2,5%», и это самый низкий показатель инфляции за всю историю государства. Такая инфляция, по словам премьера важна не только потому, что медленнее растут цены на продукты питания в магазинах, цены на услуги, «но это и возможность получать кредиты для предприятий».