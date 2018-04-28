Эксперт: Россия займет достойное место на рынке сжиженного природного газа 

Ранее эксперты Центра за глобальную энергетическую политику при нью-йоркском Колумбийском университете сообщили, что к середине будущего десятилетия Россия может вытеснить США с третьего места в списке крупнейших экспортеров сжиженного природного газа.
Американские специалисты отмечают, что проект СПГ на Ямале «закрепит за Россией роль четвертого по масштабам поставщика сжиженного природного газа в мире. После реализации проекта Россия будет уступать по поставкам лишь Катару, Австралии и США.
Если Россия продолжит реализацию новых проектов, то может вклиниться в тройку лидеров.
— Россия займет достойное место на рынке СПГ, но существует вопрос конкуренции и спроса. Терминалов для приема этого вида топлива в Европе достаточно много. Россия сейчас определяется с вектором работы, чтобы дать наилучшие предложения потенциальным покупателям. В первую очередь, страна ориентируется на азиатский рынок, но его еще нужно опробовать на практике, — отметил в комментарии ФБА „Экономика сегодня“ ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.