Эксперт: Россия займет достойное место на рынке сжиженного природного газа

Ранее эксперты Центра за глобальную энергетическую политику при нью-йоркском Колумбийском университете сообщили, что к середине будущего десятилетия Россия может вытеснить США с третьего места в списке крупнейших экспортеров сжиженного природного газа.

Американские специалисты отмечают, что проект СПГ на Ямале «закрепит за Россией роль четвертого по масштабам поставщика сжиженного природного газа в мире. После реализации проекта Россия будет уступать по поставкам лишь Катару, Австралии и США.

Если Россия продолжит реализацию новых проектов, то может вклиниться в тройку лидеров.