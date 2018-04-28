Ещё
Обаму позвали посмотреть на «клочья» российской экономики
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Медведев высказался об уходе на отдых
Медведев высказался об уходе на отдых

Обаму позвали посмотреть на «клочья» российской экономики 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил бывшему президенту США Бараке Обаме приехать в Россию и посмотреть на "разорванную в клочья" российскую экономику.
Во время интервью в программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1" премьер вспомнил слова Обамы, который в 2015 году заявил, что после введения в отношении РФ санкций российская "экономика — в клочьях".
Тогда Обама обвинил Россию в "агрессии" на Украине, что Москва категорически отрицает, и заявил, что благодаря США Россия якобы оказалась в международной изоляции, а ее экономика — "разорванной в клочья".
"Он как-то к нам не особенно ездит, он вообще обещал нам, что наша экономика будет порвана в клочья. Пусть приезжает, посмотрит на эти клочья", — заявил Медведев.
РИА Новости: последние новости
Вопрос пенсионного возраста на пороге обсуждения, заявил Медведев Стоимость газопровода "Силы Сибири" оценили в 1,1 триллиона рублей ВТО не имеет альтернативы в международной торговле, заявил Медведев
Комментарии2  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дипломаты отреагировали на задержание россиян в Египте82
«Он не должен был сесть»12
Лавров сделал заявление года31
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»53
Медведев выступит в последний раз в нынешней должности101
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:31
Рыбака вытащили из ледяного плена
Другое Происшествия
00:38
Крымский мост засветился во тьме
Другое Общество
01:09
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост
Политика
13:54
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение