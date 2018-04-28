Обаму позвали посмотреть на «клочья» российской экономики

Во время интервью в программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1" премьер вспомнил слова Обамы, который в 2015 году заявил, что после введения в отношении РФ санкций российская "экономика — в клочьях".

Тогда Обама обвинил Россию в "агрессии" на Украине , что Москва категорически отрицает, и заявил, что благодаря США Россия якобы оказалась в международной изоляции, а ее экономика — "разорванной в клочья".