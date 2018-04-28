Обаму позвали посмотреть на «клочья» российской экономики 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил бывшему президенту США Бараке Обаме приехать в Россию и посмотреть на "разорванную в клочья" российскую экономику.
Во время интервью в программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1" премьер вспомнил слова Обамы, который в 2015 году заявил, что после введения в отношении РФ санкций российская "экономика — в клочьях".
Тогда Обама обвинил Россию в "агрессии" на Украине, что Москва категорически отрицает, и заявил, что благодаря США Россия якобы оказалась в международной изоляции, а ее экономика — "разорванной в клочья".
"Он как-то к нам не особенно ездит, он вообще обещал нам, что наша экономика будет порвана в клочья. Пусть приезжает, посмотрит на эти клочья", — заявил Медведев.