Ещё
Медведев предложил вводить точечные санкции против США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медведев предложил вводить индивидуальные санкции против американцев 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Закон о контрсанкциях должен позволять властям РФ вводить индивидуальные санкции в отношении любого физического или юридического лица США — раз так делает Вашингтон, такое право должно быть и у Москвы, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Ранее в Госдуму был внесен законопроект об ответе на санкции США и других стран. Документ дает право правительству по решению президента вводить 16 различных ответных мер, в том числе запрещать или ограничивать ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных препаратов из определенных стран, запрещать или ограничивать вывоз из РФ редкоземельных металлов, приостанавливать сотрудничество по атому, авиастроению и ракетным двигателям.
"На мой взгляд, в этом законопроекте обязательно должны содержаться правила о том, что по поручению президента, или сам президент, или правительство вправе вводить индивидуальные санкции в отношении любого юридического или физического лица — резидента Соединенных Штатов Америки. И в этом смысле мы тогда поступим абсолютно симметрично", — сказал Медведев в интервью программе "Вести в субботу".
"Они принимают решение в отношении наших физических лиц просто потому, что им кто-то не нравится, — и у нас такое право должно быть. Какая-то компания им не понравилась — и у нас такое право должно быть", — считает глава российского правительства.
При этом, по его словам, такие решения не должны носить автоматического характера.
"Это не значит, что необходимо принимать решения сразу же по целым секторам или еще как-то поступать, в любом случае это все равно должно быть в законе упаковано в решение президента и правительства. И даже если в законе есть какие-то соответствующие положения, они точно не должны иметь автоматического применения. Это, мне кажется, достаточно важно", — отметил премьер.
РИА Новости: последние новости
Вопрос пенсионного возраста на пороге обсуждения, заявил Медведев Медведев пригласил Обаму посмотреть на "разорванную в клочья" экономику Стоимость газопровода "Силы Сибири" оценили в 1,1 триллиона рублей
Комментарии2  Ещё 32 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британия выгоняет россиян100
Анонсировано повышение пенсионного возраста325
Лавров сделал заявление года107
Медведев высказался об уходе на отдых245
Известный режиссер разбился в ДТП6
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:31
Рыбака вытащили из ледяного плена
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение