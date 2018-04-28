Медведев предложил вводить точечные санкции против США

Медведев предложил вводить индивидуальные санкции против американцев

Закон о контрсанкциях должен позволять властям РФ вводить индивидуальные санкции в отношении любого физического или юридического лица США — раз так делает Вашингтон, такое право должно быть и у Москвы , заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

Ранее в Госдуму был внесен законопроект об ответе на санкции США и других стран. Документ дает право правительству по решению президента вводить 16 различных ответных мер, в том числе запрещать или ограничивать ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных препаратов из определенных стран, запрещать или ограничивать вывоз из РФ редкоземельных металлов, приостанавливать сотрудничество по атому, авиастроению и ракетным двигателям.

"На мой взгляд, в этом законопроекте обязательно должны содержаться правила о том, что по поручению президента, или сам президент, или правительство вправе вводить индивидуальные санкции в отношении любого юридического или физического лица — резидента Соединенных Штатов Америки. И в этом смысле мы тогда поступим абсолютно симметрично", — сказал Медведев в интервью программе "Вести в субботу".

"Они принимают решение в отношении наших физических лиц просто потому, что им кто-то не нравится, — и у нас такое право должно быть. Какая-то компания им не понравилась — и у нас такое право должно быть", — считает глава российского правительства

При этом, по его словам, такие решения не должны носить автоматического характера.