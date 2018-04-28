Дефолт 1998 года: причины и последствия

Москва, 27 апреля — «Вести. Экономика» Экономический кризис 1998 года в России (также называемый дефолтом по названию одной из причин кризиса) был одним из самых тяжелых в истории страны. Переход России к рыночной экономике был очень болезненным. После внедрения реформ Ельцина инвестиции рухнули, ВВП начал резко уменьшаться, неравенство доходов быстро увеличилось, а бедность стала широко распространенной. В то же время гиперинфляция, вызванная слабой денежно-кредитной политикой Центрального Банка России (ЦБ РФ), в 1993 году увеличилась до 874%.

В 1994 году Россия приняла программу стабилизации, чтобы понизить инфляцию. Рублю позволили колебаться в узкой группе приблизительно 5 рублей за один доллар США. Кроме того, программа нацелилась на сокращение финансового дефицита России менее чем к 3% ВВП к 1998 году. В результате плана стабилизации инфляция упала от 197% в 1995 году к 47,7% в 1996 году и 14% в 1997 году. Финансовый дефицит России также значительно упал от 11% ВВП в 1994 году меньше чем к 5% ВВП в 1995 году. Наряду с программой стабилизации несколько других факторов также способствовали росту:• В 1993 году был установлен рынок для рублевых государственных облигаций. Это дало правительству дополнительные, неинфляционные средства для финансирования дефицита бюджета. • Всемирный банк и Международный валютный фонд (МВФ) поддержали российскую экономику, оказав финансовую помощь, которая продемонстрировала улучшающиеся отношения с Западом. Кроме того, готовность правительства к переговорам о платежном перепланировании бывшего долга Советского Союза в апреле 1996 оказала положительное влияние на доверие инвесторов. • Международная цена на нефть, главный экспортный продукт России, начала возрастать. В результате положительного экономического развития настроение рынка стало положительным. Это совпало с ослаблением ограничений на иностранные портфельные инвестиции. В начале 1997 года зарубежные представители получили доступ к рынку государственных облигаций. Иностранные инвесторы отреагировали с энтузиазмом, и в первом квартале 1997 года резко возрос приток иностранных портфелей. Кроме того, повысился кредитный рейтинг России, что позволило стране занимать меньше средств.

Однако в четвертом квартале 1997 года рыночные настроения резко ухудшились в результате азиатского кризиса, который начался с обвала тайского Бата в июле 1997 года и вскоре распространился на несколько азиатских стран. В ноябре, вскоре после начала Азиатского кризиса, Российский рубль подвергся спекулятивной атаке. Центральный Банк России защитил стоимость валюты и потерял почти 6 млрд долл. в валютных резервах, которые упали с 23,1 млрд долл. в третьем квартале 1997 года до 17,8 млрд долл. в четвертом квартале того же года. Мировые цены на сырьевые товары начали падать в результате беспорядков. Наряду со снижением спроса на цветные металлы падение цен на нефть серьезно сказалось на дефиците бюджета России, а также на сальдо ее текущего счета, которое во втором квартале 1997 года оказалось дефицитным. Режим фиксированного валютного курса страны вместе с ее хрупким финансовым положением оказался неустойчивым в тот момент, когда международные рынки пострадали от побочных эффектов финансового кризиса в других странах мира. Проблемы в банковской системе начались в декабре 1997 года, уже за несколько месяцев до экономического краха, и даже Государственный Сбербанк, на долю которого приходилось 85% всех вкладов населения, был в числе многих пострадавших банков.

К середине 1998 года Международная ликвидность была низкой, а сальдо счета текущих операций России еще больше сократилось до 3,4%, поскольку международные цены на нефть продолжали падать. В попытке поддержать рубль и сократить отток капитала Центральный банк повысил процентные ставки до 150%. В июле 1998 года ежемесячные процентные платежи по российскому долгу выросли на 40% по сравнению с ежемесячным сбором налогов в стране. Таким образом, задолженность могла финансироваться только за счет выпуска большего объема задолженности. Последующее парламентское неодобрение антикризисного плана полностью подорвало доверие инвесторов, что создало сильное давление на валюту. В период с октября 1997 по август 1998 года, правительство якобы потратило $ 7 млрд долл.из своих резервов в целях поддержания режима обменного курса. Однако это не могло предотвратить начало кризиса в августе 1998 года. Когда доверие инвесторов к развивающимся рынкам резко упало из-за азиатского кризиса, слабая внутренняя экономическая политика России становилась все более очевидной. В конечном счете, завышение курса валюты, низкий сбор налогов, слабость институтов, растущая зависимость от краткосрочного иностранного капитала и дорогостоящая первая война в Чечне вызвали вспышку серьезного валютного, банковского и суверенного долгового кризиса.

17 августа 1998 года произошел обвал курса рубля по отношению к основным мировым валютам. Кризис привел к дефолту — отказу Российского государства от погашения ряда своих международных и внутренних обязательств и, как следствие, возобновлению сильного спада в экономике, а также повлиял на доверие инвесторов к развивающимся рынкам во всем мире. Причинами наступления финансового криза 1998 года можно считать: нарастание внутреннего и внешнего долга России; дефицит бюджета; низкие мировые цены на нефть, составлявшую основу экспорта в России; отток иностранного капитала в результате кризиса в Юго-Восточной Азии; частые смены руководителей и членов правительства, что затрудняло выработку единой концепции финансовой политики; огромные масштабы вывоза капитала, долларизация экономики. Кроме того: искусственное сдерживание курса рубля, ошибки в его прогнозировании; отсутствие российской теории в области финансового регулирования (следование рекомендациям МВФ без учета особенностей развития российской экономики); снижение объемов производства, снижение доходной базы бюджета и высокая конкуренция на внешнем и внутреннем рынках в связи с глобализацией экономики и более поздним выходом на рынки отечественных предприятий. В результате дефолта вся российская банковская система оказалась на грани краха. Некоторые крупные банки разорились. В то же время потери банковской системы составляли около 100-150 млрд руб., объем ВВП снизился на 10%, объем инвестиций — на 15%. Вклады населения в некоторых коммерческих банках упали на 15% в рублевом исчислении, а в реальном выражении — на 52%. Вкладчики не могли получить из банков свои деньги.

Последствия наступления финансового кризиса, в основном, имеют отрицательный характер. Наступил коллапс в банковской системе, а личные реальные доходы населения сократились за год на четверть. Произошло также сокращение потребительских расходов населения на 10-20%, падение уровня жизни и значительное смещение в структуре потребления в сторону более дешевых отечественных товаров. Страна наблюдала приближение доли сбережений после кризиса к нулевой отметке и подрывание доверия населения к властным структурам. Падение курса рубля по отношению к доллару — почти в три раза. Резко увеличились цены на товары широкого потребления. Были разорено множество фирм, и в связи с этим в огромном количестве люди теряли рабочие места. Между тем, экономика отходила от сырьевой модели, произошло развитие других отраслей, которые до финансового кризиса замещались импортом. Согласно мнению экспертов, позитивным последствием кризиса 1998 года стало повышение конкурентоспособности российской экономики. Вследствие девальвации рубля выросли цены на импортные товары внутри страны, а цены отечественных товаров заграницей снизились, что позволило этим товарам занять рынки, которые они не могли занять раньше. Кризис 1998 года также дал шанс отечественной промышленности развиваться более стремительно, отгородил ее от импорта и увеличил возможности экспорта. Оздоровилась и государственная политика, так как финансовый кризис заставил чиновников более ответственно относиться к планированию бюджета в дальнейшем. Малый бизнес осознал свою силу, стали развиваться крупные предприятия.

Государство в 1998 году имело три возможных пути для выхода из кризиса. Во-первых, печать денег и выплата ГКО. Во-вторых, объявление дефолта по внешнему долгу. И в-третьих, объявление дефолта по внутреннему долгу. В связи с опытом гиперинфляции 90-х годов запуск новой инфляционной спирали считался недопустимым, а невыплаты по внешнему долгу считались неприемлемыми для России, был выбрал третий вариант. В сложившейся ситуации были приняты определенные меры по входу из кризиса. Прежде всего, девальвация рубля; замораживание рублевых государственных краткосрочных облигаций; введение моратория на выплаты по внешним обязательствам; сокращение расходов бюджета, а также создание стабилизационного фонда и санация банков за счет Агентства по реструктуризации кредитных организаций, выплат вкладчикам, стабилизационных кредитов. Особенностью кризиса являлось то, что в истории мира еще не было случаев, когда государство объявляет дефолт по внутреннему долгу, номинированному в национальной валюте. В случае с Россией был объявлен дефолт по ГКО, доходность по которым непосредственно перед кризисом достигала 140% годовых. Климова Любовь, Финансовый университет при Правительстве РФ