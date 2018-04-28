В России примут программу выпуска СПГ-оборудования 

Москва, 28 апреля — «Вести. Экономика». Минпромторг разработал и утвердил «дорожную карту» по локализации производства критически важного для России СПГ-оборудования. Карта предполагает продвижение научных разработок по сжижению газа, а также создание полигонов для их тестирования.
Проект «Сахалин-2»
На выполнение программы до 2021 г. понадобится порядка 10 млрд руб. из бюджета, считает глава департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Минпромторга Михаил Иванов, сообщает газета «Известия». Россия делает большую ставку на экспорт СПГ, и разработка собственных технологий поможет существенно уменьшить санкционное влияние и загрузить предприятия. Программа предусматривает привлечение внебюджетных средств от компаний. Выделение бюджетных средств потребует согласования с Минфином. Минпромторг направил в Минфин законопроект о внесении изменений в бюджет. «Дорожная карта» поможет создать в России технологии средне— и крупнотоннажного производства СПГ (мощностью от 1 млн тонн). Опыта применения российских разработок для столь масштабного сжижения газа в России пока нет. Два работающих в России СПГ-завода — "Газпрома" ("Сахалин-2") и "НОВАТЭКа" ("Ямал СПГ") — используют иностранные технологии сжижения (технологии Shell и американской APCI соответственно). В декабре прошлого года президент Владимир Путин дал правительству поручение разработать «дорожную карту» по локализации производства критически важного СПГ-оборудования. Минпромторг надеется, что в ближайшие несколько месяцев получит согласованный с правительством вариант программы.