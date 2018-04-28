Ещё
В России примут программу выпуска СПГ-оборудования
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Медведев высказался об уходе на отдых
Медведев высказался об уходе на отдых

В России примут программу выпуска СПГ-оборудования 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 28 апреля — «Вести. Экономика». Минпромторг разработал и утвердил «дорожную карту» по локализации производства критически важного для России СПГ-оборудования. Карта предполагает продвижение научных разработок по сжижению газа, а также создание полигонов для их тестирования.
Проект «Сахалин-2»
На выполнение программы до 2021 г. понадобится порядка 10 млрд руб. из бюджета, считает глава департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Минпромторга Михаил Иванов, сообщает газета «Известия». Россия делает большую ставку на экспорт СПГ, и разработка собственных технологий поможет существенно уменьшить санкционное влияние и загрузить предприятия. Программа предусматривает привлечение внебюджетных средств от компаний. Выделение бюджетных средств потребует согласования с Минфином. Минпромторг направил в Минфин законопроект о внесении изменений в бюджет. «Дорожная карта» поможет создать в России технологии средне— и крупнотоннажного производства СПГ (мощностью от 1 млн тонн). Опыта применения российских разработок для столь масштабного сжижения газа в России пока нет. Два работающих в России СПГ-завода — "Газпрома" ("Сахалин-2") и "НОВАТЭКа" ("Ямал СПГ") — используют иностранные технологии сжижения (технологии Shell и американской APCI соответственно). В декабре прошлого года президент Владимир Путин дал правительству поручение разработать «дорожную карту» по локализации производства критически важного СПГ-оборудования. Минпромторг надеется, что в ближайшие несколько месяцев получит согласованный с правительством вариант программы.
Вести.Ru: последние новости
Медведев: пора решить вопрос о пенсионном возрасте Стоимость "Силы Сибири" превысила 1 трлн рублей Росстат: реальные пенсии в I кв. выросли на 2,2%
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дипломаты отреагировали на задержание россиян в Египте82
«Он не должен был сесть»12
Лавров сделал заявление года31
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»53
Медведев выступит в последний раз в нынешней должности101
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:31
Рыбака вытащили из ледяного плена
Другое Происшествия
00:38
Крымский мост засветился во тьме
Другое Общество
01:09
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост
Политика
13:54
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение