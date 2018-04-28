В Правительстве Камчатского края рассмотрели итоги исполнения бюджета за 2017 год

Итоги исполнения бюджета и краевых госпрограмм за 2017 год рассмотрены на заседании Правительства Камчатского края , прошедшем 26 апреля под председательством Первого вице-губернатора Камчатского края Ирины Унтиловой.

В своём докладе министр финансов Камчатского края Сергей Филатов сообщил, что исполнение основных параметров краевого бюджета за отчётный период составило по доходам — 66,5 млрд рублей или 101,5% от утверждённого плана, по расходам — 66,1 млрд рублей или 96% от утверждённого плана.

"Бюджетные обязательства за 2017 год обеспечивались в установленные сроки и в необходимых количествах, — отметил министр. — Доходная часть краевого бюджета в отчетном периоде формировалась за счет поступлений налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений. Её объём в прошлом году составил 66,5 млрд рублей или 101,5% от плановых назначений 2017 года. Поступления налоговых и неналоговых доходов за 2017 год составили 20,8 млрд рублей, что по отношению к годовым плановым назначениям составило 102,4%. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов составил 31,3%".

Поступления налоговых доходов в 2017 году составили 20,3 млрд рублей. По сравнению с 2016 годом они увеличились на 740,4 млн рублей или 3,8%. Неналоговые доходы краевого бюджета за 2017 год составили 565,4 млн рублей или 110,9% от годовых плановых назначений. Удельный вес в общем объеме поступлений составляет 0,9%.

"Увеличение поступлений налоговых доходов обусловлено, прежде всего, ростом поступлений по налогу на доходы физических лиц на 471 млн рублей или 4,1%, налогу на прибыль организаций на 329,6 млн рублей или 12,3%, транспортному налогу на 173,3 млн рублей или 30,9%", — сказал Сергей Филатов.

Основную долю в общем объёме расходов краевого бюджета за 2017 год составляют национальная экономика, социальная политика, образование и ЖКХ.

"Исполнение по разделу «Социальная политика» за 2017 год составило 12,4 млрд рублей или 99,1% от годовых плановых назначений. Меры социальной поддержки с учетом заявительного характера предоставляются в установленные сроки в необходимых объемах. Кредиторская задолженность по данным обязательствам отсутствует", — сказал Сергей Филатов.

Государственная поддержка энергоснабжающим организациям, предоставляющим электрическую энергию организациям всех форм собственности для всех групп потребителей в Камчатском крае по сниженным тарифам за 2017 года составила 4,6 млрд рублей или 100% от утвержденных годовых ассигнований.

"В 2017 году в среднем по Камчатскому краю экономически обоснованный тариф составил 9,90 рублей за 1 квт/час (без НДС), а отпускной сниженный тариф с учетом субсидирования для потребителей на территории края — 3,98 рублей за 1 квт/час (без НДС), — сказал министр. — Государственная поддержка энергоснабжающим организациям, осуществляющим отпуск электрической энергии предприятиям агропромышленного комплекса, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края по сниженным тарифам за 2017 год составила 109,4 млн рублей или 99,8% от утвержденных ассигнований. Сниженный тариф для предприятий агропромышленного комплекса в 2017 году составил 0,83 рубля за 1 квт/час (без НДС), для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности — 2 рубля за 1 квт/час (без НДС)".

Министр экономического развития и торговли Дмитрий Коростелев сообщил, что на реализацию мероприятий 22-х действующих государственных программ в 2017 году было направлено более 64,2 млрд рублей, что составляет 97,2% всех ассигнований краевого бюджета.

"Ключевыми направлениями деятельности Правительства Камчатского края в рамках государственных программ в прошлом году были: создание возможностей для привлечения инвестиционных ресурсов; развитие регионального рынка труда; поддержка сельского хозяйства, жилищного строительства и жилищно-коммунального хозяйства, промышленности, топливно-энергетического и транспортного комплексов; оптимизация бюджетных расходов за счёт выявления и сокращения неэффективных затрат. Особое внимание было уделено развитию социальной сферы и строительству объектов здравоохранения, образования, культуры, а также развитию спортивной инфраструктуры", — сказал Дмитрий Коростелев.

Он отметил, что на решение социального блока задач в 2017 году направлено 42,2 млрд рублей бюджетных средств или 65,7% программных расходов. В рамках этого блока реализованы мероприятия 13 государственных программ, направленные на улучшение качества жизни населения Камчатского края.

"Результатом стали обеспечение показателя общей смертности населения ниже среднероссийского, устойчивая положительная динамика по таким важным показателям, как смертность от болезней системы кровообращения, туберкулёза, распространённости потребления табака и других значимых показателей", — рассказал Дмитрий Коростелев.

По его словам полнота использования бюджетных средств в отчётном году в среднем составила 95,6%.

"В 2017 году все программы реализованы с достаточным уровнем эффективности. Безусловно, это сказывается на соответствующем развитии отдельных отраслей экономики и социальной сферы региона. Так рост валового регионального продукта в крае относительно 2016 года составил 102,3%. По итогам оценки социально-экономического развития регионов ДФО Камчатский край в 2017 году занял первое место, разделив его с Приморским краем . Считаю необходимым признать работу участников и ответственных исполнителей государственных программ в отчётном периоде удовлетворительной", — отметил министр.

Он добавил, что итоги социально-экономического развития Камчатского края за 2017 год наглядно демонстрируют, что государственные программы становятся реальным и эффективным инструментом стратегического планирования регионального развития.