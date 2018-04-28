Индекс S&P 500 получает поддержку после данных по ВВП CША и сенсации от Ford, — Михаил Крылов, директор аналитического департамента…

Индекс S&P 500 в пятницу вырос на +0,1% до 2669,91 пункта благодаря подорожанию телекомов на +1,8%, недвижимости на +1,3%, и ЖКХ — на +1,0%, а также товаров первой необходимости на +0,6%, так как в разнице между трёхлетним и двухлетним свопами на индекс овернайт на срок год учтено, что повышение ставок ФРС завершится уже в 2020-м, а не в 2021-м году, как ожидалось ранее.

Доходность трежерис упала к 2,95%, так как долговые бумаги нашли промежуточную точку опоры у трёхлетней поддержке при усилении нежелания рисковать в конце недели, и благодаря этому пара евро/доллар завершила сессию около 1,213. Золото осталось около $1324 за унцию, так как ожидания по инфляции изменились слабо.

Потребление не первой необходимости выросло в цене на +0,5%. Сектор автозапчастей сильно подорожал после сенсационного решения концерна Ford (Nyse: F, $11,49), который заявил о планах завершить продажи в США моделей Fiesta, Fusion, Taurus и C-Max и оставить из легковых автомобилей на только спорткар Ford Mustang и хетчбэк-кроссовер Ford Focus Active на всю Северную Америку. Возможно, это придаст импульс сектору автозапчастей, таким компаниям, как Magna, Advance Auto Parts, O’Reilly, да и самому Ford в более долгосрочной перспективе, а может быть и прежде всего ему.

Здравоохранение увеличилось в цене на +0,4% на фоне подорожания Pfizer , Merck, Johnson & Johnson благодаря ярким результатам клинических тестов и ожиданий вялых темпов создания собственного страховщика от Amazon. Самому Amazon при этом продолжала оказывать поддержку отчётность, тем более, что новые проекты пока не выглядят особым бременем в части капитальных вложений.

Цена эталонного сорта нефти Брент понижалась до $74,64 за баррель после отчёта Exxon . Нефтяник Exxon Mobil (Nyse: XOM, в овернайт $77,87) второй квартал подряд разочаровал биржу, тем не менее я Вам скажу вот что. Авария на заводе СПГ в Папуа-Новой Гвинее уменьшила прибыль XOM на $80 млн, но в следующем квартале аварии не будет, возможно, мы увидим рост котировок уже только из-за этого. Плюс не забываем про прогнозные дивиденды к цене около +4,22%, ведь прибыль Exxon выросла на +16% в год до $4,65 млрд в квартал благодаря улучшению финансового результата сегмента добычи на +50% до $3,5 млрд, и выручка увеличилась на +16% в год до $68,21 млрд

Индекс Dow 30 упал на 0,05% до 24311,19 пункта от снижения Exxon Mobil после отчётности, а также от падения Caterpillar, Visa Walmart на фиксации после отчёта по ВВП. Представленные в пятницу данные по США показали, что рост реального ВВП ускорился до +2,9% в год с +2,6% в 4-м квартале и против +2,3% за весь 2017 год, благодаря ускорению роста валовых инвестиций до +5,8% в год, по сравнению с +3,6% кварталом ранее, при замедлении роста потребительских расходов до +2,6% с +2,8%, а также благодаря расширению госрасходов на оборону на +3,6% в год. Рост индекса цен в ВВП ускорился до +1,9%, индекса расходов на личное потребление до +1,8% в год, что не так уж и много за весь квартал, особенно на фоне ожиданий ускорения инфляции в России , и поспособствовало замедлению цикла ужесточения в восприятии инвесторов.

Мы ожидаем, что данные по ВВП и сенсация от Ford, а потом и дивиденды Exxon Mobil, будут оказывать поддержку индексу S&P при уменьшении ожиданий по ужесточению денежно-кредитного цикла Федрезерва.