Ещё
Курс доллара ушел ниже 62 рублей на открытии торгов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Курс доллара ушел ниже 62 рублей на открытии торгов 

Банки.ру 47 минут назад
Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в субботу потерял 16 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:08 мск 61,9975 рубля, курс евро понизился на 14 копеек, до 75,27 рубля, следует из данных на сайте биржи.
Российская валюта продолжает попытки дальнейшего роста после уверенного укрепления днем ранее, отмечают эксперты.
«Однако маловероятно, что доллар и евро понесут существенные потери. Так, нельзя исключать тестирование американской валютой поддержки, расположенной на уровне 62 рубля. Однако сил на ее пробой, на фоне низкой активности игроков, у «медведей» не хватит», — комментирует старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич.
Продуктовый виджет
При этом после первого часа торгов на валютном рынке он ожидает перехода основных валют в консолидацию на низкой волатильности.
Российская валюта будет торговаться стабильно в первые часы торгов, прогнозирует главный аналитик банка «Глобэкс» Виктор Веселов. По его словам, драйвером укрепления рубля выступит снижение доходности американских гособлигаций. Они потеряли 5—6 базисных пунктов и стоят 2,96% благодаря тому, что инвесторы несколько успокоились относительно ускорения ускорения инфляции в США.
Банки.ру: последние новости
Росстат: реальные пенсии в I квартале выросли на 2,2% В Сети обнаружен очередной «банк с господдержкой» без лицензии ЦБ Опрос: экономика еврозоны может пострадать из-за торговых споров между США и Китаем
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп и Меркель «проехались» по России136
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост769
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»4
Кемеровский пожарный написал письмо из СИЗО94
Россию назвали страной второго сорта341
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:31
Рыбака вытащили из ледяного плена
Другое Происшествия
01:09
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост
Политика
13:54
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»
Шоу-бизнес
00:49
В Москве прошла репетиция парада Победы
Другое Новости Москвы
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
26:03
Для рубля наступает новая парадигма
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение