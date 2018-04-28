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МИД назвал условие для реализации «Северного потока-2»
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МИД назвал условие для реализации «Северного потока-2» 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Реализация проекта «Северный поток — 2» зависит от того, смогут ли страны Евросоюза устоять перед давлением со стороны Соединённых Штатов. Такое мнение выразил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
«Вопрос состоит в том, устоит ли Европа перед давлением американцев, которые используют все возможности для того, чтобы не допустить реализации этого проекта и попутно уговорить европейцев на закупку американского сжиженного газа», — приводит слова Грушко ТАСС.
Ранее заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев заявил, что компания не исключает строительства «Северного потока — 3», если в ЕС подтвердят потребность в российском газе.
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с НСН оценил заявление компании о строительстве нового газопровода.
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