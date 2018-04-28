Большую часть дня индексы РФ проведут в консолидации, — Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс»

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