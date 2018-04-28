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Большую часть дня индексы РФ проведут в консолидации, — Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс»
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Трамп и Меркель "проехались" по России
Трамп и Меркель "проехались" по России

Большую часть дня индексы РФ проведут в консолидации, — Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс» 

Прайм 48 минут назад
Фото: Прайм
Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился умеренно позитивный внешний фон. Основным поводом станет пятничная динамика в США, где индекс Dow Jones отступил на 0,1%, а индекс S&P500 подтянулся на 0,1%. При этом основные американские индексы закончили день выше уровней, соответствующих нашему вчерашнему закрытию. Ситуация на рынке энергоносителей нейтральна для наших активов. Так, нефть марки Brent в рамках пятничной вечерней сессии предприняла попытку роста, однако данные Baker Hughes, показавшие увеличение числа работающих нефтяных буровых установок на 5 штук, охладили пыл «быков», в результате чего Brent вернулась в район 74,5 доллара. В сложившихся обстоятельствах мы не ожидаем существенных движений на российском рынке в течение сегодняшних торгов.
Отметим, что нельзя исключать и сценарий, когда рынок достаточно позитивно отреагирует на новости о том, что Олег Дерипаска готов отказаться от контроля в EN+, что может в дальнейшем поспособствовать снятию с компании санкций. Однако в любом случае, после первого часа торгов российские индексы лягут в дрейф у достигнутых уровней. При этом отсутствие торгов на внешних площадках будет способствовать минимальной активности игроков на нашем рынке.
На валютной секции Московской биржи, после уверенного укрепления днем ранее, возможны слабые попытки дальнейшего роста национальной валюты. Однако маловероятно, что доллар и евро понесут существенные потери. Так, нельзя исключать тестирование американской валютой поддержки, расположенной на уровне 62 рубля. Однако сил на ее пробой, на фоне низкой активности игроков, у «медведей» не хватит. При этом после первого часа торгов на валютном рынке также, как и на фондовой секции, мы ожидаем перехода основных валют в консолидацию на низкой волатильности.
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