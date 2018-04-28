Почему ФРС может ускорить повышение ставки

Согласно статистике по темпам роста ВВП за I квартал, экономика США продолжает расширение, однако стоит отметить, что текущий рост стал минимальным за год. Эксперты отмечают, что экономические перспективы становятся все более мрачными, однако ценовое давление сохраняется. В частности, индекс стоимости занятости достиг максимума с 2008 г. Это убедило участников рынка в том, что в июне Федеральная резервная система повысит ставки.

Как видно из приведенной ниже диаграммы, вероятность повышения ставки в июне составляет 93,3% — самый высокий показатель за последнее время.

Zerohedge

К слову, именно уверенность в дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики привела к росту доходности двухлетних трежерис до 2,5%. Рост доходности на коротком конце кривой и небольшое снижение на длинном привели к еще более сильному сглаживанию кривой доходностей, что в свою очередь сигнализирует о вероятность надвигающейся рецессии.

Стоит отметить, об этом почему-то мало кто говорит, но после выхода статистики резко выросла вероятность повышения ставки ФРС на 0,25 базисного пункта уже на следующей неделе. Сейчас она составляет 34,2%.

Чтобы понять, что это все значит для экономики, необходимо продолжать отслеживать изменения кривой доходностей. Чем более плоской она будет становиться, тем выше вероятность рецессии.

Кстати, ранее мы отмечали, что именно ФРС может загубить экономический рост. Мы писали также о том, что текущая ситуация уникальна по своей сути. Еще никогда в истории фискальные стимулы не проводились одновременно. Получается, что одни меры направлены на развитие экономики, а другие — на ее замедление. Все это выглядит очень странно.

Кроме того, нежелание инвесторов покупать долговые обязательства США приводит к росту стоимости заимствований и, как следствие, к росту расходов на обслуживание долга. Но и это еще не все. Штаты резко увеличили расходы и будут проводить колоссальные заимствования.

Вообще, по подсчетам Bank of America , США в ближайшие годы будут единственной развитой экономикой, которая станет наращивать отношение госдолга к ВВП.

Отчасти поэтому американские гособлигации, по мнению экспертов банка, больше не будут безопасным убежищем.