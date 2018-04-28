Что ждать от доллара и евро после праздников

— Апрель стал месяцем испытаний для рубля. Расширение санкций к России привело к ослаблению российской валюты на девять процентов по отношению к доллару и на семь процентов по отношению к евро.

Фактически рынок заложил в курс обострение отношений России и США . Если бы не рост нефтяных котировок — за месяц цена на нефть марки Brent выросла на десять процентов — падение рубля могло быть еще более сильным. Доллар по 62 рубля и евро по 75 рублей — это новые рыночные реалии, к которым россиянам предстоит привыкать.

Решение Банка России 27 апреля оставить ключевую ставку на уровне 7,25 процента не оказало влияния на курс рубля. Регулятор решил взять паузу в снижении ставок на фоне ослабления рубля и увеличения рисков ускорения инфляции. В апреле инфляция росла стабильно по 0,1 процента каждые семь дней.

На следующей неделе в центре внимания будет заседание ФРС США . В апреле заметно выросла доходность американских государственных облигаций (USTreasures) — до трех процентов. На этом фоне доллар был фаворитом на валютном рынке, в мае общий тренд на усиление доллара к евро и валютам развивающихся стран может быть продолжен.

Мы ожидаем, что на следующей неделе волатильность на валютном рынке спадет. На Московской бирже выходными являются 29 апреля и первое мая. Впрочем, большинство банков не будут работать все майские праздники, так что торговая активность будет на пониженном уровне.

Для курса доллара актуальным коридором торгов на ближайшие недели является диапазон 61-64 рубля, для курса евро — 74-77 рублей. И не стоит ждать возвращения доллара к 60 рублям.

На настроения инвесторов очень сильно влияют опасения расширения санкций к России. При этом основной риск — включение государственных компаний в SDN-список по аналогии с "Русалом" и запрет на покупку российских гособлигаций.

Главное, чтобы ситуация не начала обостряться по принципу "око за око, зуб за зуб". На наш взгляд, введение контрсанкций со стороны России к западным странам сейчас нецелесообразно — в большей степени это окажет негативный эффект на отечественную экономику. Госдума РФ рассмотрит законопроект о контрсанкциях 15 мая. Новый виток обострения отношений возможен летом, после проведения Чемпионата мира по футболу-2018. К тому моменту Россия сможет более жестко отвечать на внешние вызовы.

Отметим, что сохраняется высокий спрос на валюту со стороны российских банков и Минфина РФ . В конце апреля Минфин приобретал валюту на 17,5-18,7 миллиарда рублей в день. На следующей неделе объемы покупок снизятся до 11,5 миллиарда рублей в день. В масштабах рынка это несколько процентов, но этот фактор продолжает играть не в пользу рубля.

Хорошая новость заключается в том, что мы не ожидаем ослабления российской валюты с текущих уровней. На наш взгляд, стабилизация курса рубля — это уже позитивный фактор. В конце апреля внешний фон для рубля улучшился. Судя по последним заявлениям американской администрации, в ближайшее время новых санкций в отношении России не ожидается, а значит, на майские праздники можно спокойно отдохнуть, не переживая за курс рубля.