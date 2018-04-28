Рост ВВП Пакистана в 2018 финансовом году станет рекордным за последние 13 лет

Исламабад , 28 апреля / Синьхуа / — Опубликованные на днях Министерством финансов Пакистана данные экономического обзора 2018 финансового года /с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года/ показывают, что, согласно экономическим индикаторам предыдущих трех кварталов 2018 финансового года, ВВП страны за 2018 финансовый год вырастет на 5,79 проц., что несколько ниже ожиданий правительства и рынка Пакистана /6 проц. /. Тем не менее, данные показатели роста ВВП Пакистана являются рекордными за последние 13 лет.

Доклад основывается на экономических индикаторах предыдущих трех кварталов 2018 финансового года. Отмечается, что за этот период сельское хозяйство страны выросло на 3,81 проц., промышленность — на 5,8 проц., сфера услуг — на 6,43 проц.

Советник по финансовым вопросам премьер-министра Пакистана Мифта Исмаил отметил, что улучшающаяся ситуация снабжения энергоресурсами, урожай сельского хозяйства, уменьшение количества терактов, надлежащая финансовая и валютная политика, а также зарубежные инвестиции, привлеченные благодаря строительству Китайско-пакистанского экономического коридора, стали основным импульсом роста экономики страны.

Министр планирования, развития и реформ Ахсан Игбал подчеркнул, что инфляция в первые три квартала 2018 финансового года, рассчитанная на основе среднего уровня потребительских цен, составляет 3,78 проц., что ниже цифр аналогичного периода предыдущего финансового года /4,01 проц. /. —0—