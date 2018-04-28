Ещё
Рост ВВП Пакистана в 2018 финансовом году станет рекордным за последние 13 лет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рост ВВП Пакистана в 2018 финансовом году станет рекордным за последние 13 лет 

ИА Синьхуа 48 минут назад
Исламабад, 28 апреля /Синьхуа/ — Опубликованные на днях Министерством финансов Пакистана данные экономического обзора 2018 финансового года /с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года/ показывают, что, согласно экономическим индикаторам предыдущих трех кварталов 2018 финансового года, ВВП страны за 2018 финансовый год вырастет на 5,79 проц., что несколько ниже ожиданий правительства и рынка Пакистана /6 проц. /. Тем не менее, данные показатели роста ВВП Пакистана являются рекордными за последние 13 лет.
Доклад основывается на экономических индикаторах предыдущих трех кварталов 2018 финансового года. Отмечается, что за этот период сельское хозяйство страны выросло на 3,81 проц., промышленность — на 5,8 проц., сфера услуг — на 6,43 проц.
Советник по финансовым вопросам премьер-министра Пакистана Мифта Исмаил отметил, что улучшающаяся ситуация снабжения энергоресурсами, урожай сельского хозяйства, уменьшение количества терактов, надлежащая финансовая и валютная политика, а также зарубежные инвестиции, привлеченные благодаря строительству Китайско-пакистанского экономического коридора, стали основным импульсом роста экономики страны.
Министр планирования, развития и реформ Ахсан Игбал подчеркнул, что инфляция в первые три квартала 2018 финансового года, рассчитанная на основе среднего уровня потребительских цен, составляет 3,78 проц., что ниже цифр аналогичного периода предыдущего финансового года /4,01 проц. /. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Минкоммерции КНР: переговоры о торговых трениях между Китаем и США пока не состоялись США рассматривают вопрос о введении дополнительных санкций в отношении России -- Белый дом Президент Казахстана подписал поправки в бюджет на 2018-2020 годы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ отреагировала на планы отобрать Крымский мост287
Чиновники РФ уйдут из «публичного пространства»132
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт63
США раскрыли участь попавших в РФ «Томагавков»97
Майские пенсии доставят по особому графику141
Видео
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение