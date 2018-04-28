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Подготовительные работы на маршруте «Северного потока‐2» начнутся весной
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Подготовительные работы на маршруте «Северного потока‐2» начнутся весной 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Подготовка к строительству газопровода «Северный поток — 2» начнется в ближайшее время в исключительной экономической зоне Финляндии, сообщил ТАСС со ссылкой на компанию‐оператора проекта Nord Stream 2 AG.
Подготовительные работы на первом этапе состоят из выравнивания и расчистки морского дна — будет проведена отсыпка камнями, а также подняты 87 различных боеприпасов, оставшихся на маршруте со времен войны. Затем строители установят поддерживающие конструкции. Завершение этого цикла намечено на осень 2018 года, пишет агентство.
За соблюдением условий выданного разрешения на строительство будут следить надзорные инстанции. Финляндия выдала проекту газопровода два требовавшихся документа в апреле. Ранее аналогичным образом поступили власти Германии.
Газопровод должен вступить в строй к концу 2019 года. Он практически повторит маршрут «Северного потока» через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии и удвоит его мощность. Украина останется в стороне.
Депутат Верховной Рады Антон Геращенко заявил в эфире телеканала «112 Украина», что Киеву необходимо «сохранить зависимость России от Украины в плане транзита газа».
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