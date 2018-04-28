Иран постиг валютный коллапс

Иран неудержимо вползает в очередной валютный кризис. Курс иранского риала обрушился с отметки в 36 тысяч риалов за доллар в сентябре до 60 тысяч в конце текущего месяца. Таким образом, за 6 с лишним месяцев иранская валюта обесценилась почти вдвое.

Самое интересное состоит в том, что весь этот обвал происходит на фоне растущих цен на нефть, поступления от которой обеспечивают доходную часть бюджета страны почти полностью.

Валютный ажиотаж

Девальвация риала вызвала самую настоящую панику среди жителей этой страны. Население в массовом порядке бросилось в обменные пункты, чтобы вложить в валюту стремительно обесценивающиеся сбережения.

Испугавшись «валютных бунтов», иранский Центробанк потребовал от банков продавать валюту по официальному курсу в 42 тысячи риалов за доллар, но в реальности обменять риал по такой цене невозможно. Валютообменные операции моментально ушли в серый и черный секторы.

Ситуация вокруг иностранной валюты привела к протестам со стороны населения, которые не обошлись без жертв. Убито порядка 25 протестующих.

Отчаявшись навести порядок на валютном рынке, Центробанк Ирана пошел на самые недопустимые меры — гражданам было запрещено держать больше 10 тысяч евро наличными. «Лишнюю» валюту было предложено сдать в банки или обменять по изначально невыгодному курсу.

Этого иранскому Центробанку оказалось мало. Предположив, что иранцы могут попытаться вывести деньги при помощи криптовалют, в понедельник он также запретил банкам любые операции с криптовалютами.

Не выученный урок

В чем причина происходящего кризиса, и почему курс иранской валюты стремительно падает на фоне растущей нефти?

Основная причина тому обусловлена ожиданиями прекращения сделки по отмене антииранских санкций, налагающих на страну жесточайшие ограничения по поставке нефти на Запад, кредитам и финансовым операциям.

Напомним, что в 2015 году США ЕС сняли санкции с Ирана в обмен на прекращение им ядерных испытаний. Тегеран пообещал выполнить ряд условий, от которых впоследствии благополучно отказался.

На первом этапе Иран устроил массовую распродажу скопившейся у него за время санкций нефти, что собственно и обрушило тогда стоимость барреля, введя в ступор ведущих мировых нефтедобытчиков. Именно действия Ирана послужили тогда причиной снижения объемов добычи странами ОПЕК и примкнувшей к ним России

Вторая претензия к Ирану носит чисто политический характер — США и Трампа в частности не устраивает повышенная геополитическая активность Тегерана. Слишком много политических претензий по состоянию дел на Ближнем Востоке стало раздаваться со стороны иранского руководства к сопредельным государствам. На сегодняшний день Иран активно раздувает военный пожар и в без того пожароопасном ближневосточном регионе.

Срок принятия Западом решения по Ирану истекает 12 мая. Если иранские лидеры не умерят пыла и амбиций, новый «железный занавес» вокруг страны может опуститься в самое ближайшее время.

Какое решение будет принято иранским руководством пока не известно. Велика вероятность, что оно продолжит стоять на своем, что повлечет за собой новые санкции.

Что касается общих оценок этой ситуации, большинство экспертов склоняется к выводу, что Иран сам поспособствовал своему скорому возвращению под западные санкции. Вместо восстановления экономики и повышения уровня жизни простых иранцев, руководство страны начало строить амбициозные планы в регионе, сбыться которым, явно не суждено.