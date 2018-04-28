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В Финляндии весной начнутся подготовительные работы по прокладке «Северного потока — 2»
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В Финляндии весной начнутся подготовительные работы по прокладке «Северного потока — 2» 

ТАСС 24 минуты назад
Фото: ТАСС
ХЕЛЬСИНКИ, 28 апреля. /ТАСС/. Подготовительные работы по прокладке газопровода «Северный поток — 2» начнутся в исключительной экономической зоне Финляндии в ближайшее время. Об этом сообщила в пятницу компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG.
Как уточнили в компании, работы будут состоять из «укладки каменной наброски [для выравнивания морского дна]», первая фаза этого процесса продлится до середины июня. Кроме того, будет происходить расчистка дна от 87 боеприпасов военного времени, найденных по маршруту прохождения труб, а также «установка поддерживающих конструкций для защиты существующей инфраструктуры». Эти меры рассчитаны на весенне-летний период.
"Надзорные инстанции будут следить за тем, чтобы все шаги реализовывались согласно условиям выданного разрешения [на строительство]", — указали в Nord Stream 2. Ранее в апреле Финляндия выдала проекту газопровода два требовавшихся для начала работ разрешения — на использование финской исключительной экономической зоны и финских вод. До этого строительство разрешила также Германия.
Ввод в строй «Северного потока — 2» намечен на конец 2019 года. Трубопровод должен пройти по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток — 27,5 млрд куб. метров в год. Новый газопровод удвоит мощность первого «Северного потока», маршрут которого в основном и повторит.
Он пойдет в обход транзитных государств — Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран и пройдет через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств — России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
ТАСС: последние новости
Источник: Меркель обсудит с Трампом "Северный поток - 2" Крымский мост: готовность номер один перед запуском Путин против возвращения к регулированию производства по образцу советского Госплана
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