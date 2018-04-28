В Финляндии весной начнутся подготовительные работы по прокладке «Северного потока — 2»

ХЕЛЬСИНКИ , 28 апреля. / ТАСС /. Подготовительные работы по прокладке газопровода «Северный поток — 2» начнутся в исключительной экономической зоне Финляндии в ближайшее время. Об этом сообщила в пятницу компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG.

Как уточнили в компании, работы будут состоять из «укладки каменной наброски [для выравнивания морского дна]», первая фаза этого процесса продлится до середины июня. Кроме того, будет происходить расчистка дна от 87 боеприпасов военного времени, найденных по маршруту прохождения труб, а также «установка поддерживающих конструкций для защиты существующей инфраструктуры». Эти меры рассчитаны на весенне-летний период.

"Надзорные инстанции будут следить за тем, чтобы все шаги реализовывались согласно условиям выданного разрешения [на строительство]", — указали в Nord Stream 2. Ранее в апреле Финляндия выдала проекту газопровода два требовавшихся для начала работ разрешения — на использование финской исключительной экономической зоны и финских вод. До этого строительство разрешила также Германия

Ввод в строй «Северного потока — 2» намечен на конец 2019 года. Трубопровод должен пройти по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток — 27,5 млрд куб. метров в год. Новый газопровод удвоит мощность первого «Северного потока», маршрут которого в основном и повторит.