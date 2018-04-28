«Почта России» установит в селах платежные терминалы

Москва , 28 апреля — «Вести. Экономика». Жители отдаленных сел и небольших городов, где нет отделений банков и банкоматов, вскоре получат возможность оплачивать услуги безналичным способом. "Почта России" до конца года оборудует 70-80% своих отделений POS-терминалами, пишут "Известия"

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"Почта России" и «Почта банк» намерены установить 25 тыс. платежных терминалов в 82 регионах России . Для жителей небольших городов и сел появление таких терминалов обеспечит доступ к финансовым услугам, а для экономики это означает еще один шаг в создании инфраструктуры для безналичных платежей.

Все эти меры внесут дополнительный вклад в развитие инфраструктуры безналичных платежей, и это положительный сигнал для экономики, считает генеральный директор Franck Research Group Юрий Грибанов . Безналичные платежи успешны с точки зрения удобства и логистики, а доля таких платежей в экономике постоянно растет, добавил эксперт. По данным ЦБ, безналичные платежи занимают около 40% в розничном торговом обороте.

Расширение сети терминалов на основе почтовых отделений — полезная мера для средних городов и поселков на фоне сокращения количества филиалов банков и банкоматов.

По данным ЦБ, объем операций россиян по платежным картам увеличился с 2012 г. вдвое — до 41,84 трлн руб. Количество операций увеличилось за это время в 3,5 раза до 20,4 млрд