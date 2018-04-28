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Медведев: Россия открыта для иностранных инвесторов
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Медведев: Россия открыта для иностранных инвесторов 

РИА Новости 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Россия по-прежнему открыта для инвестиций, несмотря на политическое давление со стороны ряда стран, и интерес зарубежных инвесторов к российским компаниям не уменьшается, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями.
"Несмотря на сложности в мировой экономике, на политическую ситуацию, скажем прямо — на давление на нашу страну, интерес к российским стратегическим компаниям со стороны зарубежных инвесторов не уменьшается. Такой интерес проявляют и компании из Европы, и с Арабского Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона. Ну и, конечно, значительно чаще такие бизнесмены оказываются более внимательными и дальновидными, чем политики из ряда государств", — сказал Медведев.
"Хочу отдельно подчеркнуть: несмотря на текущую ситуацию, мы по-прежнему открыты для сотрудничества с теми, кто готов продвигать свои проекты в нашей стране, это наша долгосрочная стратегия. Логика здесь простая — для уверенного экономического роста нужны масштабные инвестиции, нужны новые конкурентоспособные производства, прорывные технологии, в том числе созданные и в порядке импортозамещения, но для этого требуются высококлассные специалисты, профессиональный менеджмент и иностранные технологии в ряде случаев", — заявил премьер.
Со своей стороны российские власти предпринимают целый ряд мер, чтобы обеспечить инвесторам стабильные макроэкономические условия, продолжил он.
"Я имею в виду и восстановление экономического роста, и низкую инфляцию, и стабильные налоговые ставки, и устойчивую банковскую систему. Ну и есть целый ряд новых преимуществ, который дает развитие евразийского интеграционного проекта. Мы продолжим работу по улучшению делового климата, по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности, будем стараться упрощать и административные процедуры за счет внедрения интернет-сервисов", — сказал Медведев.
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Комментарии1  Ещё 4 источника 
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