Медведев: Россия открыта для иностранных инвесторов

Россия по-прежнему открыта для инвестиций, несмотря на политическое давление со стороны ряда стран, и интерес зарубежных инвесторов к российским компаниям не уменьшается, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями.

"Несмотря на сложности в мировой экономике, на политическую ситуацию, скажем прямо — на давление на нашу страну, интерес к российским стратегическим компаниям со стороны зарубежных инвесторов не уменьшается. Такой интерес проявляют и компании из Европы, и с Арабского Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона. Ну и, конечно, значительно чаще такие бизнесмены оказываются более внимательными и дальновидными, чем политики из ряда государств", — сказал Медведев.

"Хочу отдельно подчеркнуть: несмотря на текущую ситуацию, мы по-прежнему открыты для сотрудничества с теми, кто готов продвигать свои проекты в нашей стране, это наша долгосрочная стратегия. Логика здесь простая — для уверенного экономического роста нужны масштабные инвестиции, нужны новые конкурентоспособные производства, прорывные технологии, в том числе созданные и в порядке импортозамещения, но для этого требуются высококлассные специалисты, профессиональный менеджмент и иностранные технологии в ряде случаев", — заявил премьер.

Со своей стороны российские власти предпринимают целый ряд мер, чтобы обеспечить инвесторам стабильные макроэкономические условия, продолжил он.