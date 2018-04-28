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Подсчитаны незаконно вывезенные из РФ деньги
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Подсчитаны незаконно вывезенные из России деньги 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
В период с 2000 по 2017 год из России незаконно вывезли больше 430 миллиардов долларов. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, передает РИА Новости.
По мнению сенатора, решение проблемы незаконного вывода капитала из России повлияет на развитие отечественной экономики. Бондарев отметил, что комитет предлагает ряд мер для совершенствования действующего законодательства в области предотвращения преступлений экономической направленности.
Среди предложений сенаторов — создание новых механизмов для предотвращения незаконных сделок и выявления организаций, созданных для уклонения от уплаты налогов и выведения средств из России. Члены комитета предлагают усовершенствовать систему взаимодействия правоохранительных и контролирующих органов, а также реформировать систему банковского надзора.
Ранее 25 апреля глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что российские чиновники замешаны в выводе средств и проведении сомнительных операций на несколько миллиардов рублей. Деньги в офшоры выводили также состоятельные россияне. Чиханчин не стал называть конкретные фамилии, однако отметил, что вся информация направлена в правоохранительные органы.
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