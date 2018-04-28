Подсчитаны незаконно вывезенные из РФ деньги

Подсчитаны незаконно вывезенные из России деньги

По мнению сенатора, решение проблемы незаконного вывода капитала из России повлияет на развитие отечественной экономики. Бондарев отметил, что комитет предлагает ряд мер для совершенствования действующего законодательства в области предотвращения преступлений экономической направленности.

Среди предложений сенаторов — создание новых механизмов для предотвращения незаконных сделок и выявления организаций, созданных для уклонения от уплаты налогов и выведения средств из России. Члены комитета предлагают усовершенствовать систему взаимодействия правоохранительных и контролирующих органов, а также реформировать систему банковского надзора.