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Из России за 17 лет незаконно вывезли более 430 млрд долларов
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Из России за 17 лет незаконно вывезли более 430 млрд долларов 

Вести.Ru 43 минуты назад
Более 430 миллиардов долларов было незаконно вывезено из России в период с 2000 года по 2017 год. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
"Это гигантские финансовые средства, которые могли быть вложены в развитие отечественной экономики", — сказал сенатор в интервью РИА Новости.
По его словам, незаконный вывод капитала из России является одной из главных проблем, решение которой существенно повлияет на прорывное развитие в различных секторах экономики.
В связи с этим комитет по обороне и безопасности Совета федерации предлагает ряд мер. В их числе — формирование механизмов, которые будут выявлять и пресекать незаконные сделки, выявлять организации, создаваемых для уклонения от уплаты налогов и выведения материальных средств из России, реформировать систему банковского надзора и усовершенствовать взаимодействие правоохранительных и контролирующих органов.
В марте этого года глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что вывод капитала из нашей страны через «серые схемы» стремится к нулю.
"В начале шестилетки из экономики ежегодно «уводили» по 2% ВВП через «серые схемы» вывода капитала, сейчас эта цифра стремится к нулю. Все это стало следствием зачистки банков и построения комфортной инфраструктуры собственного финансового рынка", — сказал он.
По мнению зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина, незаконный вывод денег за рубеж в 2017 г. снизился в 2,4 раза до 78 млрд руб.
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