Президент РФ: в российском законодательстве нужно расширить пространство свободы для предпринимательства и новаторства 

Санкт-Петербург, 27 апреля /Синьхуа/ — России требуется гибкое законодательство, нацеленное на развитие высоких технологий во всех областях, для этого нужно расширить пространство свободы для предпринимательства, научного и творческого поиска, новаторства. Об этом сказал сегодня президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета законодателей при Федеральном Собрании в Санкт-Петербурге.
Основными темами обсуждения на встрече стали меры по реализации послания президента Федеральному Собранию, законодательное обеспечение контроля качества медицинской помощи и развитие цифровой экономики в регионах.
В. Путин подчеркнул, что совершенствование законодательства откроет новые возможности как для отечественного бизнеса, так и для зарубежных инвесторов.
1 марта президент РФ обратился с посланием к Федеральному собранию, в котором сказал, что ближайшие годы станут решающими для будущего страны, так как России необходимо совершить рывок в повышении качества жизни, модернизации экономики, инфраструктуры и государственного управления. —0—