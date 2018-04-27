Президент РФ: в российском законодательстве нужно расширить пространство свободы для предпринимательства и новаторства

Санкт-Петербург , 27 апреля / Синьхуа / — России требуется гибкое законодательство, нацеленное на развитие высоких технологий во всех областях, для этого нужно расширить пространство свободы для предпринимательства, научного и творческого поиска, новаторства. Об этом сказал сегодня президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета законодателей при Федеральном Собрании в Санкт-Петербурге.

Основными темами обсуждения на встрече стали меры по реализации послания президента Федеральному Собранию, законодательное обеспечение контроля качества медицинской помощи и развитие цифровой экономики в регионах.

В. Путин подчеркнул, что совершенствование законодательства откроет новые возможности как для отечественного бизнеса, так и для зарубежных инвесторов.

1 марта президент РФ обратился с посланием к Федеральному собранию, в котором сказал, что ближайшие годы станут решающими для будущего страны, так как России необходимо совершить рывок в повышении качества жизни, модернизации экономики, инфраструктуры и государственного управления. —0—