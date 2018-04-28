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Товарооборот Нижегородской области и Белоруссии за два месяца вырос на 59%
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Товарооборот Нижегородской области и Белоруссии за два месяца вырос на 59% 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Newsroom24
Товарооборот между Нижегородской областью и Белоруссией вырос за январь — февраль 2018 на 58,6% в годовом выражении, сообщил глава Нижегородской области Глеб Никитин по итогам заседания совета делового сотрудничества региона и Белоруссии, передает NewsNN.
«Результаты нашей совместной работы, деятельности совета и наших министерств впечатляют — мы достигли в 2017 году оборота $1 млрд, достигли уже показателей роста по отношению к 2016 году — 35,6%. И первые месяцы 2018 года нас тоже вдохновляют, демонстрируется рост значительный по отношению к предыдущему году», — подчеркнул Никитин.
Директор департамента внешних связей правительства области Ольга Гусева уточнила, что товарооборот Нижегородской области с Белоруссией за первые два месяца текущего года составил $125 млн  За отчетный период нижегородская область увеличила экспорт в Белоруссию на 83%. Основной рост экспорта произошел за счет увеличения поставок изделий из черных металлов (более чем в 7 раз) и высокоточного оптического оборудования (почти в 14 раз). Также произошло увеличение и уровня продаж по другим товарным группам. Так, объем поставок высокотехнологичного электрооборудования вырос на 83%.
Кроме того, на 8,3% выросли поставки продукции машиностроительной отрасли. Эта товарная группа составила почти 30% от общего объема экспорта.
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